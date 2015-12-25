به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های نماز جمعه شهرستان بناب با بیان این مطلب و اینکه شیطان بزرگ باید از این نهاد مقدس عصبانی باشد، تصریح کرد: آمریکایی ها در کل کره ارض سپاه را برای خود رقیب می دانند و متوجه هستند که عقبه سپاه پاسداران ۳۰ میلیون بسیجی مخلص و فداکار است و در عقبه آنها نیز یک ملت هوشیار و مقتدر قرار گرفته و عقبه جمهوری اسلامی نیز ملت های مظلوم جهان هستند.

وی اضافه کرد: امروز به جمهوری اسلامی بعنوان یک پناهگاه و نجات بخش در کل دنیا نگاه می کنند و هر روزی که می گذرد ملت ها علیه آمریکایی ها عصبانی تر شده و آنها بر روی کل زمین منفورتر می شوند و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران هر روز مقتدرتر و سرافرازتر می شود.

خطیب جمعه شهرستان بناب همچنین اظهار کرد: طبیعی است با این شرایط آمریکایی ها موضع خصمانه علیه نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بگیرند و آن را یک امر طبیعی می دانیم.

حجت الاسلام باقری بنابی سپس با اشاره به قرارگرفتن در آستانه ۹ دی روز بصیرت اذعان کرد: ۹ دی روز با برکت روز بصیرت است و روز احساس مسئولیت، روز ملت، روز ولایت و روز نجات انقلاب است، نه روز عده خاصی که روزی نامه درست کرده اند و از این طریق روزی می خورند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب در ادامه خطبه های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به کشتار مسلمانان در نیجریه ضمن محکوم کردن این جنایت ها از سکوت سازمانهای بین المللی و حقوق بشر انتقاد کرد و گفت: بخاطر یک اتفاق و کشته شدن چند نفر در فرانسه تماماً این اقدام را محکوم کردند ولی این قدرتها و سازمان های پوشالی و دروغگو همچنان در قبال فجایع نیجریه سکوت اختیار کرده اند.

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین با تبریک میلاد با سعادت حضرت عیسی مسیح(ع) و نیز ولادت پیامبر اکرم (ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع) به ویژگی ها و خصوصیات پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و با تشریح گوشه ای از زندگانی و خصوصیات فردی آن حضرت گفت: برترین معجزه پیامبراکرم(ص) در تاریخ جاذبه ایشان است که تمام دوست و دشمن نسبت به آن متحیرند.

وی افزود: ۱۴۰۰ سال است عالم مبهوت شخصت پیامبراکرم(ص) است.

امام جمعه بناب از مردم و بویژه طلاب خواست از سیره و رفتار حضرت رسول اکرم(ص) الگوبرداری کنند.

حجت الاسلام باقری بنابی در بخش پایانی سخنان خود عزت و عظمت خاص جمهوری اسلامی را در دنیا در سایه صلابت و ایستادگی مقام عظمای ولایت در برابر توطئه های دشمنان اسلام دانست و تصریح کرد: باید بسیار دعا کنیم و قدردان ولایت باشیم که در مقابل دشمنان ایستاده است.

این گزارش حاکی است نمازگزاران جمعه شهرستان بناب در پایان خطبه ها با سردادن شعارهایی نظیر«مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ برانگلیس، مرگ برآل سعود خبیث و مرگ بر فتنه گر» جنایت های اخیر در به شهادت رساندن مسلمانان نیجریه را محکوم و از سازمان های بین المللی و حقوق بشر خواستار جلوگیری از این فجایع شدند.