به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل عصر شنبه در جمع فرماندهان و مسئولین سپاه حضرت عباس علیه السلام استان اردبیل به مناسبت گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: یکی از مباحث مهم خدمتگزاری شنیدن درد و دل مردم و لمس کردن مشکلات آنها از نزدیک است که در این رابطه سپاه پاسداران قوت قلبی برای دولتمردان و خدمتگزاران نظام است.
سیدحامد عاملی با بیان اینکه تلاشهای دشمن بر هیچ کس پوشیده نیست، افزود: دشمنان با داشتن ابزارهای مختلف رسانهای و تبلیغی و با داشتن ۵۴۰ شبکه معاند علیه دولت و کشور در صدد عدم اعتماد سازی به مردم به دولت و ایجاد نا امنی در کشور هستند.
وی افزود: امروز کارگزاران نظام و دستگاههای اجرایی باید سرمایههای ملی و اجتماعی که مردم هستند را مورد تکریم قرار داده و با رسیدگی به امورات مردم، کار شبانهروزی، گره گشایی مشکلات مردم و عمل به تعهدها نیازها و مشکلات اصلی مردم را رفع کنند.
استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه دولتمردان تلاش بی وقفه برای رفع مشکلات مردم دارند، بیان کرد: سپاه معظم و پاسداران برای رفع مشکلات استان در تمامی عرصهها کمک حال دولت بوده و شبانه روزی تلاش میکنند.
عاملی ادامه داد: از حمایتها و همدلی و پشتیبانی مجموعه عظیم و عزیز سپاه قدردانی میکنیم و صادقانه باید گفت که سپاه قوت قلبی برای دولتمردان و خدمتگزاران نظام است.
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