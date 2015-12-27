به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد یزدی در پیامی به همایش «طلایه داران نور و رحمت» ویژه شاعران و مداحان استان قم که شامگاه شنبه در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، تأکید کرده است: ایام خجسته میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام صادق(ع) و هفته وحدت را به ساحت قدسی حضرت امام عصر(عج) و عموم برادران تبریک عرض می‌نمایم.

رئیس جامعه مدرسین افزود: اجتماع شعراء و مداحان در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و پرداختن به زوایای مرتبط با مداحی و شعر آئینی در چنین ایام مبارکی رخدادی هوشمندانه و حاکی از عمق باور و بصیرت دست اندارکاران و میهمانان گرامی است.

وی ادامه داد: اینجانب مقدم عموم شرکت کنندگان در همایش طلایه داران نور و رحمت را گرامی داشته و با تأسف از عدم توفیق حضور در چنین محفلی که به نام و یاد اهل بیت عصمت و طهارت(ع) برگزار شده توفیق همه شما را در نیل به اهداف متعالی این برنامه از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

آیت‌الله یزدی گفت: دو مقوله شعر و مدح آل الله همان گونه که در رهنمودهای مقام معظم رهبری دامت برکاته مکررا مورد تأکید قرار گرفته از چنان جایگاه و تأثیری برخوردار است که با قاطعیت می‌توان اهمیت و اثر آن را در میان انواع ابزارهای هنری ممتاز و بی‌بدیل دانست تا جایی که اگر ماندگاری میراث علمی و معنوی خاندان عصمت و طهارت و نفوذ آن را در عمق باورهای دلباختگان و گسترش آن را در اقصی نقاط کره خاکی مرهون این دو بدانیم سخنی به گزاف نگفته‌ایم.

وی افزود: از این روست که صاحبان ذوق و قریحه شعری و هنرمندان عرصه ستایشگری خاندان رسالت باید متوجه مسئولیت و رسالت سترگ خویش بوده و با التزام به لوازم این جایگاه خطیر آشنایی عمیق خود را با معارف عالی قرآن و عترت روز به روز ارتقاء بخشیده و به عمق اعتقادی و باورهای خود افزوده و بصیرت و اخلاص را سرمایه حرکت در مسیر پر فراز و نشیب تبلیغ رسالات‌ الهی قرار داده و در نگاهبانی از این عطیه بی‌مانند خداوندی از هیچ کوششی دریغ نورزند.

در ادامه این پیام آمده است: بدیهی است این راه پیوسته با مخاطرات جدی روبرو بوده و خواهد بود و بویژه در عصر حاضر دشمنان زخم خورده و منادیان ظلمت و نکبت، سیطره نور بر کرانه‌های عالم را تاب نیاورده و از انواع توطئه‌ها دست بر نخواهند داشت که صد البته تحریف و خالی کردن آیین‌های مذهبی از هر گونه محتوای سازنده و سوء استفاده از مجالس و محافل اهل بیت وبهره گیری از آن در جهت ایجاد تفرقه در صفوف امت اسلامی از مهمترین و خطرناک‌ترین نقشه‌های آنان به حساب می‌آید.

همچنین به حاشیه رانده شدن منبر و موعظه و بیان معارف که متأسفانه گاه برخی از افراد دانسته یا نادانسته به آن دامن می‌زنند و نیز استفاده از اشعار ضعیف و بی‌محتوا و بهره‌گیری از سبک‌های موسیقی نامناسب با فضای مجالس مذهبی را باید از آسیب‌های این عرصه به شمار آورد.

آیت‌الله یزدی در ادامه پیام خود گفت: از این روست که حفظ دستاوردهای عالمان، شاعران و مادحان در قرون متمادی آگاهی، تعهد و حفظ شور و شعور انقلابی فعالان این عرصه را می‌طلبد که امیدوارم عموم مهمانان گرامی به آن توجه کافی را مبذول دارند. اینجانب بار دیگر ضمن ارج نهادن به نیت و تلاش آگاهانه و مخلصانه همه دست اندرکاران برگزاری این همایش معنوی، و با تجلیل و امتنان از تلاش شاعران و مداحان آگاه و متعهد به ارزش‌های اسلامی و انقلابی، همگان را به امعان نظر و توجه دائمی به رهنمودها و توصیه‌های مراجع عظام تقلید حفظهم الله و بزرگان حوزه به ویژه بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای فرا خوانده و از شما می‌خواهم قدر این گوهرهای معرفتی را دانسته و لحظه‌ای از این مضامین نورانی غفلت نورزید.