به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری در همایش طلایه داران نور و رحمت ویژه شاعران و مداحان استان قم که شامگاه شنبه در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: مسئله شعر آئینی و مدح آل البیت در کشور ما ظرفیت بسیار ارزشمند و تأثیرگذار است که کسی منکر این موضوع نیست و این عرصه دارای مشکلات درونی و بیرونی است.
وی در بیان مشکلات درونی این عرصه گفت: بعضیها به عنوان مداح اهل بیت(ع) به هر دلیل و انگیزهای، مسیری را طی میکنند که با اهداف، آرمانها و سیاستهای نظام جمهوری اسلامی و امام راحل و مقام معظم رهبری همسویی و هماهنگی ندارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه این مشکل را خود مداحان باید حل کنند، گفت: بیشتر مداحان و شاعران آئینی ما آرمانی و در مسیر انقلاب و ولایت حرکت میکنند و اگر چند نفر در گوشه و کنار به عنوان مداح، کارهایی انجام میدهند که امروز میتواند برای وحدت جهان اسلام مشکلساز باشد خود مداحان باید برای آن فکری کنند.
حجتالاسلام اسکندری در مورد مشکل بیرونی عرصه مداحی و شاعری اظهار داشت: گاهی اگر یک نفر شعر نامناسبی بسراید یا قرائت کند، برخی علیه مجموعه مداحان و شاعران آئینی هجمه میکنند، در حالی که نباید این گونه قضاوت کرد.
حریم مداحان اهل بیت(ع) و شاعران آئینی باید حفظ شود
وی تصریح کرد: متأسفانه بعضی افراد در هر جلسهای مدام از آسیبها و چالشهای عرصه مداحی و شاعری سخن میگویند، در حالی که این افراد باید تأثیرگذاری عمیق فکری و فرهنگی که توسط بیشتر مداحان و شاعران و هیئتهای مذهبی خلق میشود را در نظر بگیریند و این گونه قضاوت نکنند.
به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، مداحان و شاعران آئینی در برابر هجمه دشمنان با اقتدار ایستادهاند، بنابراین حریم مداحان اهل بیت و شاعران آئینی باید حفظ شود.
حجتالاسلام اسکندری گفت: هیئتهای مذهبی زیر نظر شورای هیئتهای مذهبی و مداحان و شاعران زیر نظر کانون مداحان و شاعران آئینی فعالیت میکنند و سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد حاکمیتی زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری بر فعالیتهای این تشکلها نظارت و اشراف دقیق دارد.
