خبرگزاری مهر – گروه استانها: کوهپایه نامی نوستالژیک برای چندین نسل از کرمانیها است، که یادآور خاطرات گردش روزهای تعطیل و سیزدهبدرهای دوران کودکی و نوجوانیمان است.
سالهای زیادی است که طبیعت بسیار زیبای این ناحیه میزبان روزهای تعطیل مردمانی است که برای رهایی از گرما، آلودگیهای هوا و شلوغیهای شهر؛ سرسبزی، پاکی و خنکای هوای طبیعت ییلاقی کوهپایه را انتخاب کردهاند و آنجا را مکانی دنج برای تفریح در یک روز تعطیل میدانند.
متأسفانه در سالهای اخیر با توجه به تسریع روند ساختوسازهای قانونی و بعضاً غیرقانونی در کوهپایه علاوه بر مشکلات فراوانی که میتواند برای طبیعت این ناحیه ایجادشده باشد، این چهره طبیعی را به فضایی مسکونی مبدل کرده است
متأسفانه در سالهای اخیر با توجه به تسریع روند ساختوسازهای قانونی و بعضاً غیرقانونی در کوهپایه علاوه بر مشکلات فراوانی که میتواند برای طبیعت این ناحیه ایجادشده باشد چهره طبیعی منطقه بیشتر به فضایی مسکونی مبدل کرده است که اگر این روند ادامه یابد تا چند سال آینده چیزی از طبیعت ییلاقی کوهپایه باقی نخواهد ماند و به شهری کوچک مبدل خواهد شد.
در کنار این مسئله مسیری که از کرمان به این ناحیه منتهی میشود، جادهای بسیار کمعرض، پر از پیچوخم و در بسیاری از جاها دارای شیبهای بسیار تند است که جاده را خطرناک کرده است. برای حل این مشکل پروژه دوبانده کردن و تسطیح این جاده سالهاست که کلنگ خورده اما به اتمام نرسیده است.
سال گذشته ۱۱ کیلومتر از محور دوم این جاده افتتاح شد و هنوز بیش از نیمی از این مسیر دارای یک محور رفتوبرگشت و خطرآفرین است.
سؤالی که برای مردم پیشآمده این است که چگونه محوری که منتهی به یکی از معدود مناطق گردشگری کرمان است و تردد بسیار زیادی در آن طی روزهای تعطیل صورت میگیرد تاکنون تا این حد مورد بیتوجهی قرارگرفته شده است؟ بطوریکه از کل مسافت ۲۵ کیلومتری محور کرمان-کوهپایه که مسافت بسیار کمی هم است، فقط ۱۱ کیلومتر دارای محورهای رفتوبرگشت است.
کم بودن عرض جاده، پیچوخمهای زیاد طی مسیر، شیبهای طولانی، تاریکی جاده همگی ازجمله عواملی هستند که میتوانند این جاده را به بستری بسیار خطرناک برای حوادث و تصادفات جادهای مبدل کنند. تا جایی که هرساله شاهد تلفات مالی و جانی بسیار زیادی در این محور هستیم که شیرینی یک تفریح را به خاطرهای ناخوشایند و تلخ مبدل کرده است.
اعتباری برای ساخت جاده نداریم
کارشناس مدیریت ساخت و توسعه راهها در اداره راه و شهرسازی استان کرمان در گفتگو با مهر بابیان اینکه ۱۴ کیلومتر از محور دوم جاده کوهپایه باقیمانده است توضیح داد که مطالعات لازم در این زمینه بهطور کامل انجامشده است اما مشکل اساسی میزان اعتبارات است.
در این زمینه موسی زاده اعتبارات در نظر گرفتهشده را بسیار کم دانست و افزود: با این میزان کم اعتبارات نمیتوان مناقصه پروژه را انجام داد.
در انتها موسی زاده بابیان مسائلی تکمیل این ۱۴ کیلومتر و درواقع افتتاح کامل محور دوم جاده کوهپایه را در آینده نزدیک بعید دانست.
محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس در گفتگو با مهر اظهار داشت: استان کرمان منطقهای خشک و بیابانی است و در اطراف شهر چند منطقه خوش آبوهوا ازجمله کوهپایه وجود دارد و به دلیل همین محدودیت در روزهای تعطیل شاهد تردد فراوان در این جادهها هستیم.
وی با اشاره به بروز سوانح دلخراش در این جاده گفت: متأسفانه جاده کرمان به کوهپایه دارای نقاط حادثهخیز متعددی است و به همین دلیل تاکنون حوادث فراوانی در این محور رویداده است.
هویت کوهپایه باید حفظ شود
نماینده مردم کرمان با اشاره به اینکه احداث جاده کرمان به کوهپایه از سالها قبل کلید خورده بود اما به دلیل کمبود اعتبار متوقفشده است گفت: کار در این محور بهکندی پیش میرود و باید در این خصوص چارهاندیشی و پیگیری شود.
وی کوهپایه را ازجمله مناطق مستعد گردشگری در استان دانست که میتواند درزمینهٔ توسعه صنعت جذب گردشگر و ایجاد درآمد برای مردم بومی بسیار تأثیرگذار باشد.
وی بر حفط هویت بومی و ساختار روستایی منطقه تاکید کرد و افزود: باید در زمینه کاربری اراضی و ساخت و سازها و ویلا سازیهای نظارت بیشتری انجام شود.
جاده یکی از مشکلات اصلی مردم کوهپایه است بطوریکه دهها دهستان و روستایی که در این مسیر وجود دارد تنها با یک جاده بسیار قدیمی به هم وصل هستند که از کمترین استانداردهای حملونقل نیز برخوردار نیست
محمد خدابنده، کارشناس عمران شهری و روستا در گفتگو با مهر اظهار داشت: جاده یکی از مشکلات اصلی مردم کوهپایه است بطوریکه دهها دهستان و روستایی که در این مسیر وجود دارد تنها با یک جاده بسیار قدیمی به هم وصل هستند که از کمترین استانداردهای حملونقل نیز برخوردار نیست.
وی افزود: بافت کوهپایه در سالهای اخیر بهشدت متحول شده و مسئولان هم تنها بیننده بودهاند اکثر باغها و خانههای کوهپایه به ویلا تبدیلشده است و کشاورزی هرروز در این منطقه کمرنگتر میشود.
خدابنده افزود: هیچ نظارت دقیقی هم برساخت و سازها انجامنشده است بطوریکه وقتی وارد کوهپایه کرمان میشویم مجموعهای از معماریهای در هم و بیربط به بافت تاریخی منطقه و بافت روستایی وجود دارد که بعضاً این توسعه ساختوسازها به تغییر کاربریهای غیرمجاز و حتی زمینخواری و کوه خواری نیز تبدیلشده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر هیچ زیرساختی برای گردشگری در منطقه ایجاد نشده و مجتمعهایی که بهصورت جستهوگریخته احداثشده عموماً محدود و یا نیمهتمام رهاشدهاند و نتوانستهاند نقش خود را در این خصوص بهخوبی ایفا کنند.
با توجه به تردد قابلتوجه در این محور، امید است مسئولین ذیربط حساسیت بیشتری نسبت به موضوع و پیگیری مسئله و حل موانع داشته باشند و در جهت رفاه حال همشهریان کرمانی و کاهش حوادث جادهای در این مسیر پرتردد کرمان که به یکی از معدود مکانهای تفریحی کرمان منتهی میشود تلاش بیشتری را مبذول دارند و اسباب راحتی و آرامش خاطر مردم را فراهم کرده و از وقوع حوادث و خاطرات تلخ و ناگوار در این محور جلوگیری کنند.
انتظار میرود مسئولین بتوانند با در نظر داشتن اهمیت جاده کوهپایه در اقتصاد کرمان و ظرفیتهای بالقوه این محور برای سرمایهگذاری در جهت انجام طرحها و پروژههای گسترده گامهای بلندی در حوزه گردشگری بردارند.
درواقع میتوان با ایجاد گروههای فکر و استفاده از کارشناسان مرتبط و خبره در این زمینه و ایجاد اعتبارات لازم، مکانهای تفریحی، سالنهای ورزشی و چندمنظوره، رستورانها و کافیشاپها و... در این مسیر ایجاد کرد که علاوه بر گسترش شهرسازی و آبادانی استان کرمان بهطورقطع رضایت خاطر گردشگران را نیز فراهم میآورد.
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