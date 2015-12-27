به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم تهران، در جلسه علنی امروز مجلس و در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: معتقدم آلودگی هوا به ویژه در کلانشهری مانند تهران و تقریبا همه کلانشهرها و شهرهای کشور، بسیار مهمتر از مسائل امروز در مجلس است.
وی با بیان اینکه مهمتر از موضوع آلودگی هوا در تهران، اصفهان، تبریز و شیراز چیزی وجود ندارد، گفت: ما نمیتوانیم به عنوان مجلس بیتفاوت باشیم و چیز دیگری در کشور اتفاق بیفتد و ما کار خودمان را انجام دهیم.
بذرپاش اظهار داشت: نمیدانم چه اصراری بر تعطیل نکردن مدارس دارند!؟ در این هوای آلوده، کودکان ابتدایی هفت، هشت و ۹ ساله به مدارس میروند و الحمدالله مسئولان مربوطه مشغول کارهای دیگری هستند و تا پایان این چهار سال دولت میخواهند بگویند تقصیر دولت قبل است.
عضو هیات رئیسه مجلس افزود: مردم از مجلس به عنوان ناظر توقع دارند که چرا صدایش درنمیآید؟
پس از اخطار این نماینده تهران، ابوترابیفرد نایب رئیس اول مجلس با بیان اینکه اخطار مربوط به دستور نیست، گفت: موضوعات روز را میتوان در تذکرهای پایان جلسه یا نطقهای میان دستور مطرح کرد.
رسایی: مسئولان در دفتر کارشان دستگاه تصفیه هوا گذاشتهاند!
پس از اخطار بذرپاش، حمید رسایی دیگر نماینده تهران نیز در تذکر مشابه، خطاب به هیات رئیسه گفت: چند وقت پیش که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان بورس را مطرح کردیم، گفتید که این حرف درست است اما به دلیل آنکه مجلس در پایان عمر خود قرار دارد، فرصت این کار وجود ندارد.
وی افزود: یک سال پیش درخواست تحقیق و تفحص از محیطزیست را کلید زدیم؛ یک سال پیش که مجلس در پایان کار خودش قرار نداشت!
رسایی ادامه داد: عضو شورای شهر تهران مصاحبه کرده و گفته است که در این روزها میزان مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا، ۳۰ نفر اضافه شده و اورژانس هم اعلام میکند که مردم مراجعه میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: برخی از مسئولان در دفتر کارشان دستگاه تصفیه هوا گذاشتهاند؛ مردم که از این دستگاهها ندارند.
وی با تاکید بر اینکه باید برای این وضعیت فکری شود، تصریح کرد: اصلاً آلودگی هوا تقصیر ما، اما دولت باید تصمیم بگیرد، ما که در مجلس نمیتوانیم تصمیم بگیریم.
رسایی گفت: کار به جایی رسیده که مردم جک میسازند که محیطزیست را ملائکه باد و باران بنامیم، چون دولت منتظر است که یک باد بیاید و هوا صاف شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این وضع واردات بنزین است و این هم وضع آلودگی هوا؛ در دو سال اخیر گفته میشد که آلودگی به خاطر بنزینهای داخلی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه هفته گذشته محیطزیست این دولت اعلام کرد که آلودگی هوا ۱۵ نمره بیشتر شده است، اما دیدیم که مدارس حتی در شهرری تعطیل نشد.
پس از اخطار رسایی، حجتالاسلام ابوترابیفرد گفت: درخواست تحقیق و تفحص از محیط زیست را بررسی میکنیم که برای چه زمانی بوده و علت تاخیر آن چه بوده است.
پیرموذن: خلاء قانونی داریم
پس از اخطار و تذکر دو نماینده تهران، کمالالدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل نیز اظهار داشت: به عنوان دبیر فراکسیون محیط زیست معتقدم به جای اینکه وقت مجلس را با این همه سؤالات عدیده از وزرا بگیریم، مشکلات را حل کنیم.
وی گفت: دو لایحه را ادغام کردهایم و خلاء قانونی داریم و مشکل بین بخشی نیز وجود دارد.
پیرموذن با اشاره به ماسک زدن رسایی بر صورت خود در صحن علنی مجلس، عنوان کرد: احتیاج به مظلومنمایی نیست که رسایی جلوی دهانش را گرفته است؛ هوای داخل جلسه متبوع است.
در این هنگام ابوترابیفرد با خنده خطاب به پیرموذن گفت: ماسک زدن آقای رسایی یک مقداری به دلیل آلودگی شدید هواست؛ خودتان هم میدانید.
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