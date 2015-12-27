به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوضپور صبح یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: جذب اعتبارات ملی به عنوان یک اولویت مهم در استان بوشهر محسوب میشود و امیدواریم همه مسئولان تلاش ویژهای در این راستا داشته باشند.
وی با بیان اینکه تا پایان آذرماه امسال ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبار مربوط به ۵۷ دستگاه اجرایی استانی ابلاغ شده است، افزود: ۴۵۲ میلیارد تومان اعتبار نیز توسط دستگاهها از محل اعتبارات متمرکز و متفرقه جذب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر تصریح کرد: میزان نقدینگیها ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است که انتظار ما بیشتر از این مبلغ است و انتظار داریم که مدیران با پیگیری مستمر زمینه جذب اعتبارات ملی به استان را فراهم کنند.
وی به دستگاههایی که بیشترین اعتبارات را جذب کردهاند اشاره کرد و ادامه داد: بیشترین جذب مربوط به اداره راه و شهرسازی است که از محل ردیف ملی ۱۱۹ میلیارد تومان ابلاغ شده است و تاکنون ۶۱ میلیارد تومان تخصیص گرفته است.
عوضپور به دیگر دستگاهها نیز اشاره کرد و افزود: شرکت گاز استان ۸۰ میلیارد تومان، شرکت توزیع نیروی برق استان ۵۱ میلیارد تومان، شرکت آب و فاضلاب شهری ۱۳ میلیارد تومان، سازمان جهاد کشاورزی استان ۲۶ میلیارد تومان، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۵ میلیارد تومان و دانشگاه خلیج فارس ۱۵.۳ میلیارد تومان جذب داشتهاند.
وی بیان کرد: نوسازی مدارس ۱۸.۶ میلیارد تومان، شیلات استان ۱۷.۳ میلیارد تومان، اداره ورزش و جوانان شش میلیارد تومان، منابع طبیعی ۱۰ میلیارد تومان، فرودگاهها هفت میلیارد تومان، فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴ میلیارد تومان، برق منطقهای بوشهر ۲.۸ میلیارد تومان، حمل و نقل و پایانهها ۴ میلیارد تومان و هواشناسی استان ۲.۳ میلیارد تومان جذب داشتهاند.
نظر شما