به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی در گفتوگو با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو با رد مطلب منتشر شده از وی مبنی بر اینکه در هفته جاری کلنگزنی دو نیروگاه مشترک ایران و روسیه، توضیح داد: این کلنگزنی درطی هفتههای آینده صورت میگیرد و در حال گفتوگو با روسها هستیم تا در اولین فرصت ممکن بعد از تعطیلات سال نو میلادی این اتفاق صورت بگیرد.
وی بابیان اینکه در همین چارچوب در حال مذاکره با روسها هستیم و امیدواریم در چند روز آینده تاریخ نهایی را مشخص کنیم، افزود: در همان مقطع که بحث ساخت نیروگاه از سوی روسها در ایران مطرح شد بحث چهار نیروگاه صورت گرفت چرا که معمولاً در دنیا نیروگاهها را به صورت زنجیرهای و چندتایی درست میکنند مثلاً ترکیه که ساخت چهارنیروگاه خود را با هم به پیش میبرد ولی در کشور ما با توجه به شرایط روند ساخت یک نیروگاه به پیش رفت.
کمالوندی ادامه داد: در حال حاضر تصمیم گرفته شده که عملیات ساخت نیروگاه دوم و سوم همزمان شروع شود، البته به طور معمول در دنیا وقتی صحبت از ساخت نیروگاهی میشود دو الی چهار سال صحبت در مورد پروتکلها و فرآیند تجاری موضوع طول می کشد ما نیز برای ساخت این دو نیروگاه (دوم و سوم) حدود 30 قرارداد و متمم در طول دو سال گذشته با روس ها بسته ایم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که آیا ایران فقط با روسیه در مورد ساخت نیروگاه همکاری میکند یا قرار است با کشورهای دیگر نیز در این ارتباط همکاری داشته باشد، گفت: در طول چند ماه گذشته به برخی از کشورهای اروپایی سفرهایی داشتیم. مقامات کشورهای مختلف به ایران سفر کردند و امیدواریم بعد از اجرای برجام بتوانیم همکاریهای مشترکی با دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی در این زمینه داشته باشیم.
نظر شما