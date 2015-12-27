به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی صبح یکشنبه در جلسه شورای فنی استان لرستان اظهار داشت: دستورالعمل هایی از بالا ابلاغ شده که مهمترین آن تغییر مبالغ در پیش پرداختهای پیمانکاران است که در گذشته به صورت ۲۰ درصد بوده و طبق بخشنامه جدید کارفرمایان می توانند بین ۱۵ تا ۲۵ درصد مبلغ پیمان در قالب پیش پرداخت پرداخت کنند.

کارفرمایان باید هر سه ماه یکبار اطلاعات پیمانکاران پروژه ها را ارائه بدهند

وی با بیان اینکه طبق بخشنامه های گذشته برای تضمین مناقصات و تضمین حسن انجام تعهدات فقط ضمانت نامه های معتبر بانکی قابل پذیرش بود، عنوان کرد: در شیوه نامه جدید مقرر شده علاوه بر تضامین بانکی معتبر، ضمانت نامه ای که از سوی موسسات بیمه ای نیز صادر می شود قابل قبول هستند که این کار دست پیمانکاران را باز گذاشته و موضوع را تسهیل کرده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه همه کارفرمایان باید هر سه ماه یکبار اطلاعات پیمانکاران را پرینت و به مدیریت برنامه ریزی ارسال کنند، ادامه داد: عدم درج اطلاعات توسط پیمانکار و عدم تاییدیه توسط کارفرما باعث می شود نتوانیم ظرفیت قانونی پیمانکار را احصاء کنیم.

اصلانی به امانی کردن چهار پنج پروژه دستگاه های اجرایی اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه ها پروژه هایی هستند که انجام آنها به صورت پیمانی یا مقدور نبوده و یا صرف و صلاح دولت در این بوده که امانی باشند.

انتخاب پیمانکاران توانمند از ملاک های ارزیابی مدیران لرستان

وی افزود: حتی الامکان دستگاه های اجرایی تمهیداتی در فرآیند انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصه اجراء کنند که اعمال مواد ۴۶(خلع ید پیمانکار) و ۴۸(خاتمه پیمان) در حداقل ممکن قرار گیرد چراکه اعمال این مواد علاوه زیان برای پیمانکار، خسارت هایی به دولت و سرمایه های ملی وارد می کند.

معاون عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: اگر دستگاه های اجرایی پیش از انتخاب پیمانکار فرآیندهای قانونی و تمام ضوابط و مقررات را رعایت کنند احتمال خاتمه پیمان یا خلع ید پیمانکار به حداقل ممکن می رسد.

اصلانی توانمند عمل نکردن در انتخاب پیمانکار را از ضعف های دستگاه های اجرایی استان دانست و تصریح کرد: انتخاب پیمانکار توانمند و نداشتن ماده های ۴۶ و ۴۸ باید یکی از ملاک های ارزیابی مدیران استانی قرار گیرد.

وی بر لزوم برگزاری کلاس آموزشی برای مسئولان امور قراردادها به ویژه برای دستگاه هایی که کار عمرانی انجام می دهند، تاکید کرد و یادآور شد: این آموزش ها برای توجیه و تفهیم شرایط پیمان و فرآیند ماده های ۴۶ و ۴۸ ضروری است.

لزوم اجرای کیفی پروژه ها در لرستان

معاون عمرانی استاندار لرستان تاکید بر کیفی سازی پروژه ها را از مصوبات شورای فنی استان طی ۹ ماه گذشته دانست و ادامه داد: به همین منظور کمیته نظارت ذیل شورای فنی را در سالجاری بسبار فعال کردیم و در آن بازدیدهای دوره ای توسط مهندسان مجرب و متخصص که عضو دستگاه های شورای فنی هستند انجام می شود.

اصلانی با بیان اینکه ناظرین با تهیه عکس و فیلم نقاط قوت و ضعف پروژه ها را در جلسات شورای فنی بیان می کنند، تصریح کرد: پروژه هایی که از نظر کمیت و کیفیت اشکال و ایراد داشتند تذکر دادیم.

وی گفت: همچنین در برخی موارد با پیمانکار و عوامل نظارتی برخوردهایی شده و دستگاه ها تقریبا توجیه شده اند که هم در زمینه انتخاب پیمانکار و هم نظارت رعایت ضوابط و مقررات را داشته باشند به گونه ای که پروژه های برتری از لحاظ کیفی و کمی نسبت به گذشته داشته باشیم.