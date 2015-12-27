  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

سلسله نشست های علمی فلسفه اخلاق برگزار می‌شود

سلسله نشست های علمی فلسفه اخلاق برگزار می‌شود

دبیرخانه همایش ملی فلسفه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مناسبت هفته پژوهش چندین سلسله نشست علمی فلسفه اخلاق برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه همایش ملی فلسفه اخلاق – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران به مناسبت هفته پژوهش، سلسله نشست های علمی فلسفه اخلاق را از تاریخ ۲۵ آذر ماه تا ۷ دی ماه برگزار می کند.

بنابر این گزارش این سلسله نشست ها به مناسبت هفته پژوهش و مربوط به همایش ملی فلسفه اخلاق بوده که قرار است بهمن ماه سال جاری در سطح بین المللی برگزار شود.

عناوین و سخنرانان نشست های مذکور به شرح زیر است:

نشست«نگاهی به بایسته های تربیت اخلاقی در حوزه علمیه» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا جباران، چهارشنبه ۲۵ آذر ساعت ۹، تهران - مدرسه علمیه  آیت الله علم الهدی(ره)

نشست«نگاهی به بایسته های تربیت اخلاقی در حوزه علمیه» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا جباران، چهارشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۳، تهران - مدرسه علمیه خاتم الاوصیا(عج)

نشست «نقد مبانی تاریخ مندی قرآن کریم» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین خداخواست عرب صالحی، چهارشنبه ۲ دی ساعت ۱۵، تهران – مدرسه علمیه امام خمینی(ره)

نشست «بررسی معرفت شناختی گزاره های اخلاقی» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مجید ابوالقاسم زاده، پنجشنبه ۳ دی ساعت ۹، تهران – مدرسه علمیه جامعه امیر المومنین(ع)

نشست «نسبت فقه و اخلاق» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی، یکشنبه ۶ دی ماه ساعت ۱۰:۳۰، تهران – مدرسه علمیه مشکات

نشست «مقایسه تحلیلی اخلاق فلسفی و اخلاق قرآنی» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا بهاری، یکشنبه ۶ دی ساعت ۱۸:۳۰ ، ری – حضرت عبدالعظیم(ع)

نشست «درآمدی بر کلیات فلسفه اخلاق» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش، دوشنبه ۷ دی ساعت ۹ ، تهران – مدرسه علمیه آیت الله ایروانی(ره)

نشست «بررسی معرفت شناختی حسن و قبح عقلی» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مجید ابوالقاسم زاده، دوشنبه ۷ دی ساعت ۱۰ ،‌ تهران – مدرسه علمیه امام رضا(ع)

نشست «بررسی استنتاج باید از هست و نیست» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش، دوشنبه ۷ دی ساعت۱۵، تهران – مدرسه علمیه تخصصی قاسم بن الحسن(ع)

حضور علاقمندان در این سلسله نشست ها بلامانع است.

 

 

 

کد مطلب 3010602
خداداد خادم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها