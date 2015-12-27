به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه همایش ملی فلسفه اخلاق – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران به مناسبت هفته پژوهش، سلسله نشست های علمی فلسفه اخلاق را از تاریخ ۲۵ آذر ماه تا ۷ دی ماه برگزار می کند.

بنابر این گزارش این سلسله نشست ها به مناسبت هفته پژوهش و مربوط به همایش ملی فلسفه اخلاق بوده که قرار است بهمن ماه سال جاری در سطح بین المللی برگزار شود.

عناوین و سخنرانان نشست های مذکور به شرح زیر است:

نشست«نگاهی به بایسته های تربیت اخلاقی در حوزه علمیه» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا جباران، چهارشنبه ۲۵ آذر ساعت ۹، تهران - مدرسه علمیه آیت الله علم الهدی(ره)

نشست«نگاهی به بایسته های تربیت اخلاقی در حوزه علمیه» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا جباران، چهارشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۳، تهران - مدرسه علمیه خاتم الاوصیا(عج)

نشست «نقد مبانی تاریخ مندی قرآن کریم» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین خداخواست عرب صالحی، چهارشنبه ۲ دی ساعت ۱۵، تهران – مدرسه علمیه امام خمینی(ره)

نشست «بررسی معرفت شناختی گزاره های اخلاقی» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مجید ابوالقاسم زاده، پنجشنبه ۳ دی ساعت ۹، تهران – مدرسه علمیه جامعه امیر المومنین(ع)

نشست «نسبت فقه و اخلاق» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین امیر غنوی، یکشنبه ۶ دی ماه ساعت ۱۰:۳۰، تهران – مدرسه علمیه مشکات

نشست «مقایسه تحلیلی اخلاق فلسفی و اخلاق قرآنی» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا بهاری، یکشنبه ۶ دی ساعت ۱۸:۳۰ ، ری – حضرت عبدالعظیم(ع)

نشست «درآمدی بر کلیات فلسفه اخلاق» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش، دوشنبه ۷ دی ساعت ۹ ، تهران – مدرسه علمیه آیت الله ایروانی(ره)

نشست «بررسی معرفت شناختی حسن و قبح عقلی» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مجید ابوالقاسم زاده، دوشنبه ۷ دی ساعت ۱۰ ،‌ تهران – مدرسه علمیه امام رضا(ع)

نشست «بررسی استنتاج باید از هست و نیست» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش، دوشنبه ۷ دی ساعت۱۵، تهران – مدرسه علمیه تخصصی قاسم بن الحسن(ع)

حضور علاقمندان در این سلسله نشست ها بلامانع است.