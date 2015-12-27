به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد که قرار است ۲۶ دی ماه جاری با حمایت و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شود، در سالهای اخیر به دلیل اهمیت و ارتقای جایگاه برندسازی مورد توجه فعالان صنعتی و اقتصادی ایران قرار گرفته و رقابت برندها در این عرصه را بالا برده است.

این جشنواره فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز کرده و تاکنون ۱۰ دوره در سطح ملی با حضور وزرای صنعت، امور خارجه، کار و تعاون، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، روسای کمیسیون‌های صنایع، انرژی، برنامه و بودجه مجلس و ... برگزار شده است.

از جمله اهداف این جشنواره می‌توان به شناسایی برندهای ارزشمند ایران در سال ۱۳۹۴ و تقدیر از آنها، حمایت از کالای ایرانی، تلاش برای توسعه فرهنگ برندسازی در کشور، افزایش ظرفیت‌های رقابت پذیری صنعت کشور و همچنین تعامل و همکاری با بانک‌ها و جلب حمایت آنها از طریق این جشنواره برای رفع موانع نقدینگی بنگاه های اقتصادی اشاره کرد.

در یازدهمین دوره از این جشنواره برندها در ۱۵ حوزه و براساس یک فرآیند سه مرحله ای شامل سهم ذهنی، ارزیابی ارزش ویژه برند و محاسبه ارزش برند بر مبنای ارزیابی مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

حوزه هایی همچون لوازم‌ خانگی، محصولات غذایی، محصولات بهداشتی و شوینده، منسوجات، خدمات بانکی و بیمه، خدمات آموزشی، فن‌آوری اطلاعات، خودرو، مبلمان و تجهیزات اداری، محصولات شیمیایی، خدمات مسافرتی، اپراتور تلفن همراه، ساختمانی، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها، و اماکن مورد توجه برگزار کنندگان این رویداد بوده است.

انتخاب و معرفی برندهای ارزشمند بازار ایران، انتخاب و معرفی واحدهای برتر در صنعت نفت و انرژی و انتخاب و معرفی واحدهای نمونه صنعتی و معدنی موضوعات این جشنواره را تشکیل می‌دهند.

در همین حال، سومين جشنواره ملی قهرمانان صنعت نفت ایران در راستای حركتي منسجم و سازمان يافته به منظور شناسايي و معرفي توانمندی‌های واقعي صنعت نفت و توسعه برند براي ‌آنها در عرصه ملي و بين المللي طراحی و برگزار مي‌شود.

اين جشنواره عرصه ای برای سنجش فعالیت‌های انجام شده در زمینه توسعه توانمندي‌ها در حوزه صنعت نفت و صنایع وابسته و همچنین ظرفیت‌های موجود بخش‌های مختلف کشور در این زمینه خواهد بود.