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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳

جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران برگزار می‌شود

جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران برگزار می‌شود

یازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران، امسال در حالی برگزار خواهد شد که همزمان با آن، «۱۰۰ برند ارزشمند ایران» نیز معرفی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد که قرار است ۲۶ دی ماه جاری با حمایت و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شود، در سالهای اخیر به دلیل اهمیت و ارتقای جایگاه برندسازی مورد توجه فعالان صنعتی و اقتصادی ایران قرار گرفته و رقابت برندها در این عرصه را بالا برده است.

این جشنواره فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز کرده و تاکنون ۱۰ دوره در سطح ملی با حضور وزرای صنعت، امور خارجه، کار و تعاون، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، روسای کمیسیون‌های صنایع، انرژی، برنامه و بودجه مجلس و ... برگزار شده است.

از جمله اهداف این جشنواره می‌توان به شناسایی برندهای ارزشمند ایران در سال ۱۳۹۴ و تقدیر از آنها، حمایت از کالای ایرانی، تلاش برای توسعه فرهنگ برندسازی در کشور، افزایش ظرفیت‌های رقابت پذیری صنعت کشور و همچنین تعامل و همکاری با بانک‌ها و جلب حمایت آنها از طریق این جشنواره برای رفع موانع نقدینگی بنگاه های اقتصادی اشاره کرد.

در یازدهمین دوره از این جشنواره برندها در ۱۵ حوزه و براساس یک فرآیند سه مرحله ای شامل سهم ذهنی، ارزیابی ارزش ویژه برند و محاسبه ارزش برند بر مبنای ارزیابی مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

حوزه هایی همچون لوازم‌ خانگی، محصولات غذایی، محصولات بهداشتی و شوینده، منسوجات، خدمات بانکی و بیمه، خدمات آموزشی، فن‌آوری اطلاعات، خودرو، مبلمان و تجهیزات اداری، محصولات شیمیایی، خدمات مسافرتی، اپراتور تلفن همراه، ساختمانی، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها، و اماکن مورد توجه برگزار کنندگان این رویداد بوده است.

انتخاب و معرفی برندهای ارزشمند بازار ایران، انتخاب و معرفی واحدهای برتر در صنعت نفت و انرژی و انتخاب و معرفی واحدهای نمونه صنعتی و معدنی موضوعات این جشنواره را تشکیل می‌دهند.

در همین حال، سومين جشنواره ملی قهرمانان صنعت نفت ایران در راستای حركتي منسجم و سازمان يافته به منظور شناسايي و معرفي توانمندی‌های واقعي صنعت نفت و توسعه برند براي ‌آنها در عرصه ملي و بين المللي طراحی و برگزار مي‌شود.

اين جشنواره عرصه ای برای سنجش فعالیت‌های انجام شده در زمینه توسعه توانمندي‌ها در حوزه صنعت نفت و صنایع وابسته و همچنین ظرفیت‌های موجود بخش‌های مختلف کشور در این زمینه خواهد بود.

کد مطلب 3010624

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