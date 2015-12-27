سازمان مدیریت خواستار تشکیل بازار بدهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی امروز در اولین همایش مالی - اسلامی ایران را مبدع بانکداری بدون ربا دانست و با اظهار تاسف نسبت به اینکه از این روش به خوبی برای مدیریت نقدینگی استفاده نکرده ایم، افزود: تئوری پرداز بانکداری اسلامی، فقیه شیعه یعنی شهید صدر است که می توانیم ایشان را به عنوان برند این موضوع و به عنوان افتخار فقه شیعه به دنیا معرفی کنیم اما متأسفانه در این زمینه نیز کم کاری شده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بضاعت در فقه امامیه در زمینه بانکداری اسلامی از بقیه کشورها بالاتر است به طوری که ما در سال ۱۹۸۰ به عنوان اولین کشور کل نظام بانکداری خود را بر اساس عملیات بانکداری بدون ربا طراحی کردیم اما هم اینک کشورهای دیگر این را از ما گرفته اند و ما از توسعه آن غافلیم.

وی با اشاره به اینکه در حالی که ما به سمت رخوت رفته ایم دیگران از این بازار در سطح بین المللی حسن استفاده را کرده اندف افزود: به عنوان مثال ما به سمت ایجاد شوراهای فقهی در بانک ها و بازار سرمایه رفته ایم اما مصوبات این شوراها مشورتی است و الزام آور نیست.

به گفته پورمحمدی، در زمینه رتبه بندی بانک ها بر اساس معیارهای شرعی نیز کاری نشده است و به عنوان مثال کسانی که می خواهند بدانند کدام بانک کاملاً براساس شرع اسلام عمل کند نمی دانند به کجا مراجعه کنند. به همین خاطر رتبه بندی بانک ها بر این اساس که چقدر براساس شرع عمل می کنند الزامی است.

وی از کم توجهی به دانش حقوقی اسلامی انتقاد کرد و افزود: در حالی که ما اوراق مشارکت را در عرصه بانکداری اسلامی به دنیا معرفی کردیم اما از ابزارهای دیگر که در این زمینه در دنیا ابداع شده است و کاربرد بسیاری دارد مانند مرابحه و صکوک استفاده بهینه نمی کنیم.