نفت ایران وارد کانال ۲۰ دلاری شد/ رکورد ارزان فروشی نفت شکست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازار جهانی، رکورد ارزان ترین قیمت برای نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران در طول دو دهه گذشته تاکنون به ثبت رسید.

مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت با انتشار گزارشی، اعلام کرد: قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ١٨ دسامبر (جمعه، ٢٧ آذرماه)، سه دلار و ٤٥ سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به ٣٥ دلار و ١٩ سنت رسید.

علاوه بر این، قیمت نفت خام سنگین ایران نیز با سه دلار و ٦٦ سنت کاهش به ٢٩ دلار و چهار سنت برای هر بشکه رسید، این در حالی است که میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران از ابتدای امسال تاکنون ٤٨ دلار و ٦٤ سنت بوده است.

از سوی دیگر با وجود کاهش شدید قیمت نفت در بازار، متوسط قیمت نفت سبک ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون ٥٠ دلار و ٦٩ سنت بوده است.

همزمان با کاهش شدید قیمت نفت سبک و سنگین صادراتی ایران در بازار، بهای اکثر شاخص هیا معتبر نفت جهان هفته گذشته با کاشه روبرو شد.

بر این اساس در این مدت قیمت سبد نفتی اوپک به ٣٢ دلار و ١٠ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته، سه دلار و ٧٣ سنت کاهش یافت؛ میانگین قیمت سبد نفتی اوپک، امسال تاکنون ٥٠ دلار و ٧ سنت بوده است.

هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی نیز در هفته منتهی به ١٨ دسامبر با یک دلار و ٢٤ سنت کاهش، ٣٥ دلار و ٧١ سنت برای هر بشکه معامله شد.

قیمت نفت برنت نیز با یک دلار و ٧١ سنت کاهش به ٣٧ دلار و ١٤ سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت برنت امسال تاکنون ٥٢ دلار و ٩٣ سنت بوده است.

قیمت نفت خام شاخص دوبی و عمان نیز با سه دلار و ٥٧ و سه دلار و ٥١ سنت کاهش به ترتیب به ٣٢ دلار و ٧٤ سنت و ٣٢ دلار و ٧٤ سنت برای هر بشکه رسید.

در این هفته نیز مازاد عرضه نفت اجازه نداد روند نزولی قیمتهای نفت خام متوقف شود. افزایش نرخ بهره آمریکا از سوی بانک مرکزی آمریکا سبب تقویت ارزش دلار شد و به ضعف بیشتر قیمتهای نفت خام منجر شد. در عین حال لغو ممنوعیت صادرات نفت خام آمریکا نیز فشارهای نزولی بر قیمتهای نفت خام را افزایش داد.

علاوه بر آن اداره انرژی آمریکا اعلام کرد که ذخیره سازی نفت خام افزایش یافته است. انتشار این ارقام توانست به کاهش قیمتهای نفت خام کمک کند. در این وضع برخی تحلیلگران بین الملی معتقدند که اگر ظرفیت مخزن هایی که برای ذخیره سازی نفت استفاده می شوند تکمیل شود ممکن است که قیمتهای نفت خام به ٢٠ دلار به ازای هر بشکه کاهش یابد.