تعداد داوطلبان حوزه انتخابیه دهلران ۵۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری دهلران، امیدعلی سبزی در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان گفت: با پایان یافتن مهلت یک هفته ایی ثبت نام داوطلبان مجلس دهم در این حوزه ۲۷ نفر نام نویسی کردند.

وی اظهار کرد: در دوره نهم انتخابات مجلس در این حوزه انتخابیه (شهرستان های دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره) تنها ۱۷ نفر ثبت نام کرده بودند که این تعداد برای دوره دهم به ۲۷ نفر افزایش یافت که از رشد ۵۸ درصدی برخوردار است.

فرماندار مرکز حوزه انتخابیه دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره افزود: از ۲۷ نفر داوطلب انتخابات مجلس دهم در این حوزه ۲۴ نفر مرد و سه نفر زن هستند که البته یکی از خانم ها از حضور در این عرصه انصراف داده که مراحل آن در دست انجام است.

سبزی تاکید کرد: تعداد بانوان شرکت کننده برای دوره قبل از این حوزه انتخابیه یک نفر بود ولی اینک به سه نفر افزایش یافته که ۲۰۰ درصد افزایش نسبت به دوره قبل دارد.

وی با بیان اینکه جوانترین داوطلب در این حوزه ۳۲ سال سن دارد ولی جوانترین داوطلب دوره قبل جوانی ۳۱ ساله بوده است، یادآور شد: مسن ترین داوطلب نیز ۵۳ سال سن دارد در حالیکه مسن ترین داوطلب دوره گذشته ۵۶ ساله بوده است.

سبزی گفت: در دوره گذشته از ۱۷ نفر داوطلب ثبت نام شده به ترتیب سه نفر دارای مدرک کارشناسی، ۱۱ نفر کارشناسی ارشد و سه نفر دارای مدرک دکترا بودند ولی در این دوره ۲۱ نفر کارشناسی ارشد و شش نفر دارای مدرک دکترا هستند.

وی در پایان تصریح کرد: اعضای اصلی هیئت های اجرایی مجلس دهم در این حوزه شامل ۱۲۱ نفر است و ۵۵ نفر نیز عضو علی البدل هستند که از امروز کار بررسی صلاحیت داوطلبان را آغاز می کنند.

حوزه انتخابیه دهلران (شهرستان های دهلران، دره شهر، بدره و آبدانان) در جنوب استان ایلام یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.