۴۵ درصد راه های فرعی کردستان دارای مشکلات و نارسایی های جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق وجدی امروز یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان که در سالن شهدای دولت تشکیل شد، به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت کنونی حوزه حمل ونقل استان و برنامه های آتی در این حوزه پرداخت و گفت: کردستان درکریدور ارتباط جنوب غرب-شمال غرب کشور واقع شده که طول این کریدور در استان ما ۳۱۲ کیلومتر است که ۶۰ کیلومتر آن چهارخطه و مابقی به صورت دو خطه در حال بهره برداری است.

وی طول کل راه‌های استان را ۷ هزار و ۷۳۴ کیلومتر ذکر کرد و اظهارداشت: ۲۲ درصد طول کل راه های استان را راه های بین شهری، ۷۸ درصد روستایی است.

وی با بیان اینکه طول بزرگراه‌های استان ۱۹۰ کیلومتر است، بیان کرد: ارزش شبکه راه‌های اصلی و فرعی استان ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان براساس ارزش گذاری سال ۹۳ است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان افزود: براساس میانگین جهانی سالانه ۴ تا ۶ درصد این ارزش برای تعمیر و نگهداری باید اختصاص داده شود تا در سطح مطلوب و سرویس دهی و ایمنی قرار گیرد.

وجدی طول راه‌های شریانی استان در حال حاضر را ۹۰۹ کیلومتر خواند و افزود: این میزان ۱۲ درصد راه‌های استان را شامل می شود و بخش عمده ای از راه‌های شریانی استان هم دارای مشخصات راه‌های فرعی و ترانزیتی هستند.

وی اظهارداشت: هم اکنون ۲۸ درصد از سطح رویه راه‌های شریانی و ۴۵ درصد راه های فرعی استان دارای خرابی شدید هستند.

وی افزود: ۲۰ درصد از سطح رویه راه‌های استان با گزینه‌های حفاظتی بهسازی شده است و نیازمند روکش در سال های ۹۵ و ۹۶ است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان بیان کرد: حدود ۵۴۰ کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی و ۳ هزارکیلومتر از راه‌های روستایی نیازمند نصب علائم و تجهیزات ایمنی هستند.

وجدی با بیان اینکه ۸۰ درصد راه های روستایی آسفالته استان نیازمند خط کشی هستند، بیان کرد: تنها برای کشیدن خط وسط راه‌های اصلی ۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی اظهارداشت: کمبود اعتبارات، کمبود نیروی انسانی وفرسودگی ماشین آلات باعث بروز مشکلاتی در زمینه نگهداری زمستانی و جاری محورهای اصلی استان خواهد شد.

وی تداخل ترافیک درون و برون شهری را یکی از معضلات استان خواند و گفت: تمامی شهرهای بزرگ استان فاقد کنارگذر یا کمربندی به طور همزمان برای تفکیک تردد برون و درون شهری هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: تداخل تردد درون و برون شهری باعث کاهش کارایی تسهیلات حمل و نقل درون شهری و توسعه ناموزون شهری در حاشیه محورهای برون شهری شده است.

وجدی بیان کرد: ۱۷ درصد شبکه راه های استان اصلی و ۶۰ درصد فرعی که این شاخص در میانگین کشوری ۲۹ درصد و ۵۰ درصد است و این نشان از این دارد که اسکلت راه های کردستان بیشتر فرعی است.

وی به ایمنی راه های استان در طول برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: دستیابی به راه ایمن و بخشنده در سطح شبکه راه ها، کاهش سالیانه ۱۰ درصد تلفات رانندگی، پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و مدیریت سرعت در سطح شبکه راه های استان و تکمیل روشنایی تمامی گردنه های استان و گسترش مرکز مدیریت راه و تجهیز گردنهه های استان به سیستم هوا راه از جمله برنامه های ایمنی راه های استان در برنامه ششم توسعه است.

وی به برنامه نگهداری راه های استان در طول برنامه ششم اشاره و بیان کرد: تامین سطح سرویس دهی حداقل روسازی در سطح شبکه راه های استان، افزایش عمر رویه های استان با تکیه بر تحقیقات میدانی استانی، پیاده سازی سیستم کنترل کیفیت آسفالت و استفاده از آسفالت اصلاح شده از جمله برنامه های استان در حوزه نگهداری راه ها در برنامه ششم است.