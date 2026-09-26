ضرورت ایجاد انبار مرکزی مجهز به دستگاه ایکس ری در ترمینال اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف خدادادی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات ترمینال مسافربری اردبیل اظهار کرد: حمل کالا و توشه مسافران باید مطابق قانون انجام شود و فرآیند تحویل، بازرسی و نگهداری بار نیز باید به‌گونه‌ای باشد که امکان نظارت قانونی بر آن وجود داشته باشد.

وی افزود: احتمال جابه‌جایی کالاهای قاچاق، مواد مخدر، داروهای غیرمجاز و سایر اقلام ممنوع از طریق ناوگان مسافربری، ضرورت ساماندهی و نظارت دقیق بر بارهای ارسالی را دوچندان می‌کند.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به سابقه طرح راه‌اندازی انبار مرکزی در سال ۱۴۰۲ گفت: در آن زمان مقرر شد انبار مرکزی ظرف سه ماه راه‌اندازی شود، اما با وجود گذشت مدت طولانی، این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده است.

خدادادی بر تعیین دقیق وظایف شهرداری اردبیل و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در راه‌اندازی انبار مرکزی، نحوه نگهداری کالاهای توقیفی و فرآیند بازرسی بار با دستگاه ایکس‌ری تأکید کرد.

وی ادامه داد: انبار مرکزی باید محل مشخصی برای تحویل و نگهداری بار باشد تا نظارت دستگاه‌های مسئول به‌صورت متمرکز و مطابق قانون انجام شود. اجرای این فرآیند نیز نباید موجب اختلال در فعالیت‌های قانونی ترمینال و اشتغال رانندگان شود.

در این جلسه آفاقی دادستان مرکز استان با اشاره به تخلفات عدیده در حمل بار از قبیل حمل مواد مخدر ، مشروبات الکلی، قاچاق کالاو انواع سلاح غیر مجاز و تبعات اجتماعی و امنیتی آن بر حمایت دادستانی از ایجاد انبار مرکزی مجهز به دستگاه ایکس ری تاکید نمود.

در پایان جلسه مقرر شد شهرداری اردبیل و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ظرف سه ماه نسبت به واگذاری محل و راه‌اندازی انبار مرکزی اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

این جلسه با حضور دادستان مرکز استان، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، بازرس قضایی استان، شهردار اردبیل، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، فرمانده انتظامی استان، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، نمایندگان شرکت‌های مسافربری و رانندگان برگزار شد.