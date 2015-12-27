قسمت چهارم مستند «بعد از خمینی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قسمت چهارم مستند «بعد از خمینی» با عنوان جمهوری دوم منتشر شد.

این قسمت از مستند «بعد از خمینی»، به تحول نگاه اقتصادی هاشمی رفسنجانی پس از سفر به ژاپن و شکل گیری ایده ژاپن اسلامی پرداخته است. جمهوری دوم از محمد حسین عادلی، مسعود روغنی زنجانی و محسن نوربخش به عنوان تیم اقتصادی هاشمی رفسنجانی نام می برد و چگونگی شکل گیری این تیم و ارتباط آن با میرحسین موسوی را بیان می کند.

قسمت چهارم مستند بعد از خمینی قسمت پایانی از فصل اول این مستند بوده و اولین قسمت از فصل دوم مستند ۱۹ دی ماه منتشر و در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

مستند بعد از خمینی به کارگردانی حجت‌الله نیکی ملکی و تهیه کنندگی شبکه اجتماعی افسران، تهیه شده است. این مستند که با هدف توزیع در رسانه‌های اجتماعی و نرم افزارهای تلفن همراه تولید شده یکشنبه‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود.

شایان ذکر است این مستند علاوه بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در فضای حقیقی هم با استقبال مواجه شده و در شهرهای مختلف اکران شده است.

علاقه مندان می توانند جهت دانلود مستند در کیفیت های مختلف به آدرس اینترنتی www.AfterKhomeini.afsaran.ir و همچنین کانال تلگرامی @afterkhomeini مراجعه و فایل مستند را دریافت کنند.