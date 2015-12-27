به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری با اعلام این مطلب افزود: کارگاه های تخصصی کارآفرینی با موضوعاتی از قبیل ایده یابی، خلاقیت، کسب و کار، شهروند الکترونیک و ... به صورت رایگان برگزار می شود.

وی در ادامه از برپایی بازارچه صنایع دستی و کارآفرینی در این منطقه خبر داد و تصریح کرد: این بازارچه به منظور حمایت از قشر آسیب دیده و کارآفرینان نوپا برپا شده تا بتوانند در این بازارچه ها درآمدی هرچند ناچیز را کسب و به اقتصاد خود و خانواده کمک کنند.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به اینکه این بازارچه همه روزه از ساعت ۱۱ الی ۱۹ دایر است، یادآور شد: این بازارچه در محل خیابان شهید مفتح، کوچه دهم دایر شده و شهروندان می توانند از این مکان دیدن کنند.

حیدری با اشاره به اینکه مکان این بازارچه را شهرداری منطقه بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای دراختیار کارآفرینان قرار داده است، تصریح کرد: ارائه تسهیلات لازم به کارآفرینان و صاحبان مشاغل خانگی، ترویج فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی و نیز آگاهی شهروندان از محصولات و تولیدات خانگی منطقه خود از اهداف این اداره در برپایی این بازارچه بوده است.

حیدری با تاکید بر ضرورت حمايت از کارآفرينان و اشاعه فرهنگ کارآفريني، خاطرنشان کرد: سعي کرده ايم با ايجاد فضاي مناسب براي افراد خود اشتغال و صاحبان مشاغل خانگي، شرايط را براي عرضه توليدات و محصولات آنها فراهم کنيم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کارآفرینان زیادی در این بازارچه مشغول فعالیت هستند، تاکید کرد: اگر کسی واجد شرایط باشد ما بدون دریافت هیچ گونه هزینه ایی فضایی را در این بازارچه دراختیارش می گذاریم تا محصولات خود را به شهروندان ارائه کنند.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۷ صنایع دستی، کیف و کفش های دست ساز چرم طبیعی، سفال از جمله محصولاتی است که در این بازارچه عرضه می شود.Bottom of Form