  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۲

با تشییع باشکوه مردم تهران؛

پیکر شهید حمید اسداللهی در بهشت زهرا(س) آرام گرفت

پیکر شهید حمید اسداللهی در بهشت زهرا(س) آرام گرفت

پیکر شهید جوان مدافع حرم بر دوش امت شهیدپرور تهران تشییع و در بهشت زهرا(س) آرام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم «حمید اسداللهی» صبح امروز با حضور مردم تهران و دوستان و بستگان این شهید از مسجد موسی بن جعفر(ع) تا ميدان خراسان برگزار شد و پيكر اين شهيد در گلزار شهداي بهشت زهرا(س) آرام گرفت.

مراسم ختم اين شهيد روز سه شنبه از ساعت ١٨ تا ٢٠ و مراسم هفتم از ساعت ١٥ تا ١٦:٣٠ در مسجد موسي بن جعفر(ع) واقع در خيابان ١٧ شهريور، خيابان شهيد سعيدي برگزار مي شود.

گفتني است شهيد حميد اسداللهي بامداد روز دوشنبه(٣٠ آذرماه) در منطقه حلب در سوريه بدست عناصر تكفيري وهابي به شهادت رسيد.

کد مطلب 3010942

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها