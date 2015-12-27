پیکر شهید حمید اسداللهی در بهشت زهرا(س) آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم «حمید اسداللهی» صبح امروز با حضور مردم تهران و دوستان و بستگان این شهید از مسجد موسی بن جعفر(ع) تا ميدان خراسان برگزار شد و پيكر اين شهيد در گلزار شهداي بهشت زهرا(س) آرام گرفت.

مراسم ختم اين شهيد روز سه شنبه از ساعت ١٨ تا ٢٠ و مراسم هفتم از ساعت ١٥ تا ١٦:٣٠ در مسجد موسي بن جعفر(ع) واقع در خيابان ١٧ شهريور، خيابان شهيد سعيدي برگزار مي شود.

گفتني است شهيد حميد اسداللهي بامداد روز دوشنبه(٣٠ آذرماه) در منطقه حلب در سوريه بدست عناصر تكفيري وهابي به شهادت رسيد.