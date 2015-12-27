به گزارش خبرنگار مهر، محسن ناصری رییس طرح ملی تغییر آب و هوای سازمان حفاظت محیط زیست، مهمان امروز ۶ دی ماه برنامه «طبیعت ۳۶۰ درجه» است تا با توجه به رتبه ۱۰ رقمی ایران در لیست کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه ای به بررسی دلایل این امر بپردازد.

بیست و یکمین اجلاس بین المللی آب و هوا، آذرماه سال جاری در پاریس و با حضور ۱۸۳ کشور عضو سازمان ملل برگزار شد. در این اجلاس کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و همین طور کاهش دو درجه ای گرمای زمین بررسی و در این خصوص سندی منتشر شد.

از دیگر بخش های این برنامه می توان به مستندی اشاره کرد که به «گورکن» به عنوان پستانداری کمیاب در حیات وحش ایران اختصاص دارد.

همچنین علاقمندان به محیط زیست می توانند گزارشی از خلیج میانکاله با محوریت تیراندازی و شکار حیوانات را در برنامه امروز «طبیعت ۳۶۰ درجه» مشاهده کنند.

«طبیعت ۳۶۰ درجه» برنامه ای چالشی پیرامون وضعیت محیط زیست ایران، کاری است از گروه نهادهای اجتماعی به تهیه کنندگی و اجرای پرهام دیباج که ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو روی آنتن می رود.

در این برنامه پرونده های مختلفی در حوزه محیط زیست طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار می گیرند.