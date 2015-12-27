به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در دومین همایش سراسری قضات دادسرای عمومی و انقلاب گفت: جرایم در کشور دچار تورم شده و در این زمینه احتیاج به تجدید نظر داریم تا اصلاحاتی در قوانین انجام شود.

وی افزود: در بحث بودجه ای قوه قضاییه جزء خوب هاست. وضع مالی شما از بقیه جاها در کشور بهتر است.

لاریجانی ادامه داد: وقتی بنیه اقتصادی کشور در کلان ضعیف شود خیلی از بخش ها دچار مشکل است. آسیب های اجتماعی ایجاد می شود و اصلاحاتی که باید در بخش دیوانی ایجاد شود، رخ نمی دهد.

رئیس مجلس گفت: در کشور مشکلات به صورت وصله پینه حل می شود و نتیجه آن این است که هر چه از فروش نفت حاصل می شود صرف بودجه عمومی می شود.

لاریجانی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی برای روان شدن تولید و سرمایه گذاری و برداشتن موانع از سر پای مردم بود.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در زمینه بین المللی از نظر حقوق بشر و مسئله هسته ای در این سالها دچار درگیری بودیم، گفت: با تلاش زیاد و آگاهانه مسیر هسته ای کشور وارد مرحله جدیدی شد و از بازی که ۱۲ سال برای ما درآورده بودند وارد شرایط حلی مسئله شدند.

وی گفت: همین سندی که به تفاهم رسید از جهات مختلف منافع ملی ما را تامین می کند، هم دانش هسته ای باقی مانده و هم تحریمها برداشته می شود اما به هر حال شیطنت آنها پایان نمی پذیرد.

لاریجانی با بیان اینکه غرب حتی در اجرای برجام دنبال شیطنت است، خاطرنشان کرد: در هفته های اخیر برخی کارهایی کردند که با روح برجام سازگار نیست. باید در امر اجرا مراقبت بیشتری داشت، همین نامه ای که برخی اعضای کنگره نوشتند تا اموال ایران را به خاطر دعوای من‌درآوردی بلوکه کنند یک نوع سرقت است البته ما در ایران تلافی این کارها را اندیشیده ایم.

رئیس مجلس با اشاره به بهم ریختگی خاورمیانه از نظر امنیتی ادامه داد: پدیده تروریسم در منطقه رشد کرده به طوری که امروز امکانات تروریست ها مثل قبل نیست. با تجهیزات جدید آمریکایی از لیبی و شمال آفریقا تا منطقه ما بسط پیدا کرده اند و محدوده جغرافیایی ندارند.

وی گفت: یک گروه متحجرهم آبروی اسلام را برده و هم برای جوامع مسلمان ناامنی ایجاد می کند در این بین عده ای فقط سخنرانی می کنند اما در مقام عمل فقط ایران در افغانستان، سوریه و عراق مقابل آنها ایستاد.

لاریجانی با اشاره به مسئله اقتصادی در کشوردعنوان کرد: در سال جاری در جریان کنترل تورم بودیم که قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار سقوط کرد، کشور از چند جهت با فشار مواجه شده البته مشکلات اقتصادی ریشه دار است.

وی گفت: رشد اقتصادی ما در سه دهه اخیر بعد از پیروزی انقلاب سه درصد بوده که این رقم برای کشوری که می خواهد استقلال داشته باشد رشد خوبی نیست.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: تورم ما همیشه دو رقمی بوده حتی در شرایطی که تحریم نبودیم باز هم تورم ۲ رقمی بوده است و از سوی دیگر نرخ بیکاری ما بالا است. بنابراین شرایط اقتصادی در کشور سخت است که امیدواریم با اجرای برجام شرایط خوب شده تا سال آینده نرخ رشد خوبی داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا اقتصاد مردمی نشود مشکلات حل نخواهد شد، با وجود شرکت های دولتی جهش اقتصادی ایجاد نمی شود.

لاریجانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی در شرایط حساسی قرار دارد گفت: مجموع این شرایط اقتضا می کند در کشور همبستگی ملی را دنبال کنیم که برای این همبستگی، ایجاد امنیت روانی در کشور لازم است.

وی با بیان اینکه مردم باید احساس یکرنگی کنند که در این مسئله رسانه ها و قوه قضائیه مقصر هستند گفت: مردم باید به قوه قضائیه تکیه کنند و هر جا ستمی به آنها روا شد بدانند که قوه قضائیه به حق خود می رسند، این پرستیژ باید برای قوه قضائیه حفظ شود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: برخی جرایم مثل سرقت های مسلحانه در کشور رشد کرده که اینها امنیت اجتماعی را بر هم می زند. قوه قضائیه باید به نوعی رفتار کند که بازدارنده باشد. برخی موارد گاهی در جامعه رخ داده که در شأن نظام اسلامی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر می خواهید امنیت اجتماعی ایجاد کنیم باید از روش هایی که در دنیا وجود دارد استفاده کنید. رسانه ها هم کمک می کنند، زور شما هم کم نیست که بخواهید کاری انجام دهید اما نتوانید.

لاریجانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه با دو جنس از مفاسد اقتصادی مواجه هستیم گفت: فساد خرد و درشت داریم، در فساد درشت ممکن است قدرت ها نقش داشته باشند.

وی گفت: قانون پیشگیری از جرایم ابلاغ شده که باید با ابلاغ این قانون از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم تا از جرایم اقتصادی جلوگیری شود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: قصد ما از مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که افرادی که در این حوزه هستند احساس امنیت کرده و با راحتی سرمایه گذاری کنند اما اگر طوری عمل کنیم که احساس کند پشتیبانی ندارند و از سرمایه گذاری در بخش اقتصاد پیشیمان شوند به نتیجه خوبی نرسیده ایم، ضمن اینکه با مفاسد مبارزه می کنیم باید ساماندهی را طوری انجام دهیم که همه احساس امنیت کنند.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار داشتن در آستانه برگزاری انتخابات گفت: همیشه در شرایط انتخابات یک ولوله سیاسی در کشور ایجاد می شود، دلیلی ندارد انتخابات در یک کشور مردم سالار نگرانی بوجود آمدن مشکلات امنیتی را بوجود آورد.

لاریجانی افزود: اگر همه تابع قانون باشند و احساس کنند از یک پشتوانه قانونی برخوردارند مشکلی بوجود نمی آید که در این مسئله قوه قضائیه نقش مهمی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در تبلیغات انتخاباتی، افراد نباید یکدیگر را تخریب کنند و انتخابات نباید باعث تخریب عزت ملی شده یا سایش‌های سیاسی در کشور بوجود آورد.

رئیس قوه مقننه گفت: باید شرایط را به سمتی ببریم که همبستگی ملی بوجود آید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با تجربیاتی که در کشور وجود دارد انتخابات سرنوشت سازی در پیش داشته باشیم.

وی در پایان از اقبالی که مردم در ثبت نام برای انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از خود نشان دادند تقدیر کرد و گفت: این امر نشان دهنده انگیزه ملت است چون احساس هم سرنوشتی می کنند که این حضور آنها قابل تقدیر است.