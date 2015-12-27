به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس کمیته نظارت بر مجمع پارلمانی شورای اروپا امروز از عدم احتمال شرکت مسکو در «مجمع پارلمانی شورای اروپا» (PACE) در سال اینده خبر داد.

«استفان شناچ» رئیس کمیته نظارت بر مجمع پارلمانی شورای اروپا در این باره به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: علیرغم اینکه روسیه در مجمع پارلمانی شورای اروپا عضویت دارد، اما احتمالاً در نشست سال آینده آن شرکت نخواهد کرد.

سخنان شناچ امروز در حالی عنوان شد که سه شنبه گذشته رئیس دومای روسیه در اظهاراتی عدم شرکت مسکو در این نشست را رد نکرده بود.

رئیس کمیته نظارت بر مجمع پارلمانی شورای اروپا در این باره گفت: فدراسیون روسیه در سال ۲۰۱۶ نیز عضو شورای اروپا خواهد بود؛ اما در مجمع پارلمانی آن شرکت نخواهد کرد.

روابط اتحادیه اروپا و روسیه به دنبال پیروی اروپایی ها از سیاست آمریکا در تمدید تحریم ها علیه روسیه به بهانه تلاش در راستای حل و فصل بحران در اوکراین به سردی گراییده است.