به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی در جمع خبرنگاران با اشاره به سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام، گفت: برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، باید میزان صادرات غیرنفتی افزایش یابد و از ۴۸ میلیارد دلار به حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

مشاور وزیر نفت با اعلام اینکه با لغو تحریم‌ها امکان افزایش صادرات غیر نفتی کشور در دوران پساتحریم فراهم می شود، تصریح کرد: پرداخت یارانه ها نه تنها در تعادل بخشیدن به اقتصاد کشور ناکام بود بلکه باعث شده است که وزارتخانه های نفت و نیرو، بودجه خود را بابت پرداخت یارانه‌های نقدی واگذار می کنند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه به دلیل پرداخت بودجه وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای تامین هزینه یارانه های نقدی، سرمایه گذاری در بخش نفت و انرژی کشور تقریبا تعطیل شده است، اظهار داشت: برخلاف تصور اولیه، طرح هدفمندی یارانه ها نتوانست ضریب جینی را بهبود بخشیده و تولید را در کشور رونق دهد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دولت و مجلس موضوع یارانه ها را به یکدیگر پاس بدهند، درست نیست و باید یک عزم ملی برای حل این معضل ایجاد شود، اظهارداشت: در صورت پایبندی آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها، سوئیفت دوباره برقرار شده و فرصت مناسبی برای رشد اقتصادی کشور فراهم می شود.

معظمی با بیان اینکه با لغو تحریم‌ها، ایران قادر است که به سرعت میزان تولید نفت خود را ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد، تاکید کرد: ایران به منظور افزایش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت خود در فاصله زمانی ۶ ماه پس از لغو تحریم‌ها مشکلی ندارد و این هدف محقق خواهد شد.

وی با اعلام اینکه ادعای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر اینکه با افزایش صادرات نفت ایران، بازار جهانی نفت متلاطم می شود و اینکه ایران مسئول بی ثباتی در بازار نفت است، درست نیست، افزود: در واقع مسئول اصلی این بی ثباتی با آن دسته از اعضای اوپک است که یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت مازاد را روانه بازارها کرده اند.

مشاور وزیر نفت با بیان اینکه با لغو تحریم‌ها، امکان تامین منابع مالی و فناوری های مورد نیاز پروژه های صنعت نفت فراهم می شود، تصریح کرد: با لغو تحریم‌ها باید واردات را مدیریت کنیم و از این فرصت برای وارد کردن فناوری های جدید استفاده کرد.