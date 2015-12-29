بازارهای اروپا و آمریکا را برای حضور فرش ایرانی احیا می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فیض اللهی دوشنبه شب در آیین گشایش هشتمین نمایشگاه فرش دستباف استان که درمحل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزارشداظهار داشت: فرش از کالاهایی است که در میان اقلام صادراتی و مصرفی اهمیت زیادی دارد و اگر مورد توجه بیشتری قرار گیرد می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش آفرین شود.

وی بیان کرد: فرش دستباف در زمره صنایع دستی و هنرهای اصیل است که از نیاکان ما به یادگار مانده و در اقتصاد، فرهنگ، بهداشت، سلامت و زیبایی هم نمود زیادی دارد و ظرفیت آن را دارد در معرفی فرهنگ کشور نیز نقش زیادی را ایفا کند.

معاون امور بازریابی مرکز ملی فرش ایران تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال که از ضرورتها و نیازهای کنونی کشور است می توان با حداقل سرمایه در صنعت فرش شغل ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: در چند سال اخیر فرش به عنوان اولین کالای ارز آور تلقی شده و از نظر ارزش افزوده بالاتر از هر محصولی قرار دارد و نماد فرهنگی کشور نیز محسوب می شود.

فیض اللهی بیان کرد: فرش نشان می دهد از نظر زیبایی شناسی از دیرباز ایرانیان دوستدار زیبایی بوده اند و چون بیش از ۸۰ درصد صنعت فرش از مواد طبیعی استفاده می کند از نظر بهداشتی و سلامتی نیز شاخص است.

وی یادآورشد: برای حمایت از تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، تجار فرش در مرکز ملی فرش ایران برنامه ریزی مدونی در بخش داخلی و خارجی برای رونق صنعت فرش صورت گرفته که اجرایی می شود.

بیمه بافندگان فرش در دستور کار است

فیض اللهی اظهارداشت: برای حمایت از بافندگان فرش موضوع بیمه فعالان این صنعت در دستور کار است که از دو سال قبل این بودجه قطع شده است که برای سال آینده اعتباری معادل یک هزار و ۷۴ میلیارد تومان به مجلس ارائه می شود که درصورت تصویب جمع بیشتری از قالیبافان تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: با این کار می توان پس از خارج شدن افرادی از پوشش بیمه ای، افراد جدیدی را تحت پوشش قرارداد.

تسهیلات ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی برای رونق خرید و فروش فرش

فیض اللهی تصریح کرد: برای ترویج خرید کالای ایرانی و بویژه فرش لایحه ای توسط مرکز ملی فرش تقدیم خواهد شد که تا سقف ۲۰ میلیون تومان تسهیلات برای خرید فرش دستباف پرداخت خواهد شد.

فعالیتهای برون مرزی توسعه می یابد/ دنبال بازار آمریکا هستیم

وی گفت: در بخش برون مرزی هم برنامه هایی پیش بینی شده که برگزاری نمایشگاههای بین المللی در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کرده و تقویت کنیم.

معاون امور بازریابی مرکز ملی فرش ایران اظهارداشت: بدنبال آن هستیم تا در شرایط پساتحریم و پسا برجام در بازار آمریکا حضور یابیم و فرش خود را در این عرصه که مدتی است از دست داده ایم بدست آوریم لذا احیاء این بازار در اولویت قرار دارد.

وی افزود: تبلیغات و کمپینگ تبلیغاتی در بازارهای جدید را باید جدی بگیریم و به بازارهای بالقوه دست یابیم و در این راستا در آینده نزدیک برای تعامل بیشتر با تجار آمریکایی و اروپایی در نمایشگاه فرش آلمان شرکت خواهیم کرد.

فیض اللهی گفت: همچنین برگزاری نمایشگاه فرش در کیش، اعزام تجار و تولیدکنندگان به نمایشگاههای خارجی، برگزاری نمایشگاه فرش در داخل، حمایت از برند سازی در استانها از دیگر برنامه های مرکز ملی فرش در سال جاری است.

وی اظهارداشت: حمایت از برندسازی در استانها را جدی خواهیم گرفت که در این راستا از فرش قزوین که قدمتی کهن دارد حمایت می کنیم تا این برند نیز احیاء شود.