فرش بهترین کالا برای معرفی فرهنگ وهنر ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی دوشنبه شب در مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه فرش دستباف قزوین گفت: نمایشگاه بهترین مکان برای ارائه دستاوردها و هنرهای دستی بویژه در صنعت فرش است تا دیگران نیز با این هنرهای ارزشمند از نزدیک اشنا شوند.

وی بیان کرد: نمایشگاه فرصتی برای نمایش آثار جدید و دستاوردهای هنرمندان است و فرش محصول فکر، دست و ذهن انسانهای خلاق و مبتکری است که با هنرخستگی ناپذیر خود آثار شگفتی می آفرینند و با الهام از طبیعت و ذهن خلاق و باوری اعتقادی ذهنیت را در قالب فرش نشان می دهند.

استاندار قزوین تصریح کرد: هنرمندان قالیباف در دارهای قالی و تابلوهای فرش هنر خود را نشان می دهند و اگر مورد حمایت قرار گیرند قادرند فعالیت خود را گسترش دهند.

همتی اضافه کرد: فرش قزوین هم با قدمتی ۱۲۰۰ ساله نشان می دهد مردم این خطه با فرش انس داشته اند و ما وظیفه داریم در شرایط کنونی با تمرکز امور، سرمایه گذاری و حمایت مادی و معنوی از فعالان این صنعت حمایت کنیم.

وی بیان کرد: باید به فرش نگاه هنرمندانه داشته باشیم و جایگاه بافندگان را ارتقاء بخشیم تا افراد بیشتری به این صنعت و هنر گرایش پیدا کنند.

استاندار یادآورشد: فعالیت ۸۲۰۰ بافنده که حدود ۵۰۰۰ نفر آنها بیمه شده اند بیانگر ایگاه این صنعت در استان است که باید حمایت از آنها بیشتر شود تا همه فعالان این عرصه تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گیرند و با آرامش بیشتری در این بخش هنرنمایی کنند.

تامین مواد اولیه، ابزار و تسهیلات در حمایت از صنعت فرش

همتی گفت: باید همه بافندگان را تحت پوشش قرار دهیم و با تامین ابزار لازم، مواد اولیه، بیمه و دادن تسهیلات ارزان قیمت از این افراد حمایت کنیم.

وی اضافه کرد: سیاست دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال است و در استان هم در تداوم این سیاست از هرگونه فعالیتی که به اشتغال کمک کند و توجیه اقتصادی داشته باشد بویژه فرش حمایت می کنیم زیرا فرش می تواند در رونق تولید، اشتغالزایی و ایجاد درآمد بسیار تعیین کننده باشد.

فرش بهترین راه انتقال فرهنگ ایرانی است

استاندار بیان کرد: با فرش می توان فرهنگ ایرانی را به دیگران منتقل کرد و هر چند سابقه فرش در ایران زیاد است اما در سالهای اخیر در مقاطعی دچار نوسان شده است که باید از این ظرفیت فرهنگی بخوبی استفاده کنیم و با حمایت آز آن افراد بیشتری را در حلقه تولید وارد کنیم.

وی اضافه کرد: راه رسیدن به تولید، اشتغال پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت جدی و رونق دادن به صنعت فرش است و رویکرد ما در استان حمایت جدی از این هنر است.

وی از رسانه ها خواست در معرفی هنرمندان این صنعت بیشتر همت کنند تا ضمن ایجاد موجی تاثیرگذار در حمایت از هنر هم گامهای موثری برداشته شود.

همتی گفت: فرش می تواند جایگزین نفت شود و اگر درست برنامه ریزی و حمایت کنیم می توانیم جوانان را به جای پشت میز نشینی به سمت گرایش به اشتغال در صنعت فرش هدایت و تشویق کنیم.

استاندار اظهارداشت: توجه به آموزش، بازاریابی و حمایت از فرش می تواند محصول مناسبی را جایگزین نفت در اقتصاد و صادرات کشور کند.

پرزحمت: برند فرش قزوین را احیا می کنیم

در ادامه علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: فرش در قزوین در حدود سال ۱۳۰۰ با حضور ۲۰۰ بافنده شکل گرفت و امروز در حال حاضر ۸۲۰۰ بافنده فرش در استان وجود دارد که ۵۰۰۰ نفر آنها تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

وی گفت: احیاء فرش قزوین در دستور کار سازمان صنعت استان قرار دارد و امیدواریم با احیاء تقشه و طرح فرش قزوین افراد بیشتری را به گرایش به این صنعت تشویق کنیم.

پر زحمت تصریح کرد: رونق صنعت فرش می تواند به اشتغال پایدار استان هم کمک کند و به شکوفایی اقتصادی هم منجر شود.

وی گفت: برپایی نمایشگاههای فرش دستباف به احیاء این هنر کمک می کند و با ساماندهی فعالان فرش در استان امیدواریم با کمک بافندگان برای برندسازی فرش قزوین هم اقدام کنیم.