به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، پس از انتشار متن پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عدم حضور صنایع دستی و هنرهای سنتی در بندها و تبصره های این برنامه، تشکل ها و انجمن های صنایع دستی ایران طی نامه ای از دکتر روحانی رئیس جمهور کشور درخواست کردند نسبت به این مسئله دستور پیگیری و رسیدگی ویژه صادر کنند.

در بخش هایی از این نامه چنین آمده است:

با وجود همه امتیازات صنایع دستی و تاکیدات صریح مقام معظم رهبری به خصوص در سیاستهای ابلاغی برنامه ششم و عنایت ویژه حضرت عالی و همچنین امیدواری چندین میلیون انسان مومن و افتخارآفرین فعال، متاسفانه پیش نویس برنامه ششم توسعه ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تجسم بی توجهی به این بخشها به خصوص صنایع دستی و فرش است. برنامه ای که انتظار می رفت این حوزه را به جایگاه اصلی خود بازگرداند، اکنون ناامیدکننده می نمایاند.

انجمن های صنفی صنایع دستی ایران، شورای عالی تشکل های غیر دولتی، انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایران از جمله نهادهای غیر دولتی هستند که این نامه را خطاب به رئیس جمهوری ایران امضاء کرده اند.