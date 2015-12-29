به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سلطانی نژاد با تاکید بر تدوین برنامه زمان‌بندی راه اندازی بازار مشتقه ارزی گفت: در برنامه ریزی انجام شده توسط بورس کالا سناریوهای مختلف برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی با در نظر گرفتن تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها و تک نرخی شدن و یا نشدن ارز تدوین شده و همین حالا آماده ارائه است.

مدیر عامل بورس کالای ایران اظهارداشت: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا بخش عمده ای از توسعه مرهون توسعه بازار مالی آن کشور است. در واقع ایران باید از اقتصاد مبتنی بر بانک به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار حرکت کند که این امر توسعه بازار را می طلبد.

سلطانی نژاد به کمبود منابع مالی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: بهترین راه تامین نقدینکی ورود سرمایه گذاران خارجی است و سرمایه گذار خارجی برای ورود به بازار کشور به دنبال پوشش ریسک سرمایه گذاری خود است.

وی در خصوص انتقاد برخی منتقدان مبنی بر اینکه بازیگر اصلی نرخ ارز در ایران دولت و بانک مرکزی است؟ گفت: تجربه جهانی نشان داده در بسیاری از کشورهایی که بورس ارز را راه انداخته اند، شرایط به همین گونه بوده و دولت نقش پُررنگی در تعیین نرخ ارز آنها ایفا کرده است.

این مقام مسئول در بورس کالای ایران افزود: بازار قرارداد آتی ارز زمانی شکل می‌گیرد که بازیگران زیادی در این بازار حضور داشته باشد، همچنین عنصر دیگر بازار انگیزه های سفته بازی است، این در حالی است که بورس کالا تلاش کرده برای دارایی هایی که امکان آن وجود دارد ابزارهای مالی طراحی کرده و بازار ایجاد کند، ارز نیز یکی از همین دارایی ها است.

مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص کالاهایی که نمی توان برای آنها ابزارهای مالی طراحی کرد، یادآور شد: برای این قبیل کالاها می توان ابزارهای ساده تری مانند سلف تعریف کرد که این کار نیز در بورس کالا شروع شده و بستر آن مهیا است. در واقع هدف این است که بازار نقدی بسیار کوچک و محدود شود.

وی توضیح داد: برنامه زمان بندی راه اندازی این بازار با سناریوهای متفاوت نوشته شده و حالات مختلفی مانند رفع و یا عدم رفع تحریم‌ها یا تک نرخی شدن یا نشدن ارز در آن لحاظ شده و آماده است، همچنین قوانین حاکم بر این بازار مطابق بازارهای روز دنیاست و سررسید تحویل در گام نخست از کوتاه مدت شروع می شود و در صورت موفقیت دوره های بلندمدت آن نیز در نظر گرفته خواهد شد.