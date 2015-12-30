محور ارتباطی اندیشه-کرج در دهه فجر افتتاح می شود

غلامرضا سرآبادانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موقعیت برجسته شهر اندیشه در غرب استان تهران اظهار داشت: یکی از الزامات جدی در این محدوده، به توسعه محورها و مسیرهای مواصلاتی باز می گردد.

وی افزود: پروژه زیرگذر فاز چهار، از دستور کار جدی است که از مدت ها پیش در اولویت مسئولان منطقه ای و شهرستانی قرار گرفته است.

سرآبادانی گفت:عمده ترین معضل و مشکل پیش روی این پروژه، مربوط به معارضانی می شد که کار را با دشواری و کندی مواجه ساخته بود.

رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه عنوان کرد:با مساعدت و ورود فرمانداری و شرکت عمران اندیشه به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت راه، مسکن و شهرسازی، این مانع برداشته شد و در حال حاضر بستر مناسبی برای بهره برداری از این طرح فراهم شده است.

وی افزود:طبق برنامه ریزی های طراحی شده، امیدواریم این پروژه در دهه فجر سال جاری بصورت رسمی افتتاح شود.

سرآبادانی در خاتمه یادآور شد: با بهره برداری از این طرح، روند تردد در این محدوده به نحو مطلوب تری تسهیل خواهد شد و این امر در جلب رضایتمندی مضاعف مردم، نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.