نشست کمیسیون اتحادیه جوانان و نخبگان جهان اسلام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون جوانان و نخبگان جهان اسلام در حاشیه کنفرانس وحدت اسلامی در هتل استقلال تهران و با موضوع ارائه راه حل هایی برای خروج جوانان از جریان افراط گرایی و تکفیر به ریاست دکتر خسروجردی و اعضای خارجی آن برگزار شد.

دکتر سهرابی با مقدمه ای بر تاریخ ۱۵۰ ساله اخیر مبنی بر نقشه استکبار درباره تجزیه کشورهای مسلمان نشین بحث را آغاز کرد. وی با طرح این سوال که چرا پس از انقلاب و گذراندن جنگهای پی در پی چند سالیست که بیداری اسلامی متوقف شده است؟ دکتر سهرابی یادآور شد که باید از دو جنبه سلبی و ایجابی به قضیه جوانان مسلمان نگاه کرد که امروزه با برخی از محدودیتها روبرو هستند.



عبدالقیوم سجادی از اساتید دانشگاه افغانستان بیان کرد : «گفتمان غرب با جوانان ما همرا با زیر سلطه بردن است. هدف غرب از نزدیک شدن به جوانان ما ایجاد فضای بی اعتمادی نسبت به اسلام و ضعیف و ناتوان نشان دادن دین اسلام است.»

سخنان جمعی از اندیشمندان حاضر در کمسیون مبنی بر ترویج هویت اسلام هراسی همراه با رعب و وحشت توسط استکبار بود. گام ها و نقشه های اخیر غرب در جهت سکولاریزاسیون، ترویج بی دینی و دور کردن جوان مسلمان از تکنولوژی و آشنایی با علوم جهان امروز است.



بانو چیذری از اندیشمندان و محققان ایرانی ساکن در کشور انگلیس پیشنهاد یک مجمع فرهنگی یکپارچه با هویت اسلامی راداد که در طول سال بطور فعال روی جوان ها کار کند و راه کارهای عملی ارائه کند.



دکتر خسروجردی در ادامه جلسه یک الگوی ملموس و نمادین از روند استراتژی غرب علیه جهان اسلام خدمت حضار ارائه کرد. ایشان به انیمیشن (کارتن) گالیور اشاره کرد و به شبیه سازی مدل ها پرداخت. گالیور را نماد سفید پوستان استعمارگر و کوتوله ها را نماد کشورهای تحت استعمار خواند و به سه دسته تقسیم کرد. کشورهای نگران و باج دهنده مثل کویت، امارات، قطر و تونس. کشورهای آرزومند و امیدوار که همواره دغدغه شوالیه شدن را دارند مثل لیبی، یمن و عربستان. کشورهای که ظرفیت و استعداد گالیور شدن و بزرگ شدن را دارند مثل ایران، عراق، سوریه، ترکیه، مصر و اسرائیل. خسروجردی هشدار داد که امریکا نزدیک به ۵ دهه است که طبق این نقشه برای دست یابی به کشورهای اسلامی برنامه ریزی کرده است.



در ادامه مباحث اعضا به این نتیجه رسیدند که اولین گام استکبار پیرو این توطئه، قطع روابط اقتصادی و هرگونه داد و ستد کشورهای اسلامی است.

گام بعدی استکبار شبکه سازی گروه داعش و کمک به این گروه جهت تسهیل در رفت و آمدهای جهانی جهت کسب ثروت و مبادلات کالا و غارت سهل منابع کشورها است.



طبق اتفاق نظر اندیشمندان اختلافات جهان اسلام امروز بهانه ایست برای اینکه داعش خیلی راحت به کارش ادامه دهد. برای امریکا چه اهمیتی دارد که بین فرق مختلف چه اختلافاتی وجود دارد!؟



گام بعدی استکبار تخریب کشورهای اسلامی است. دامنه تخریب کماکان دامنگیر بحرین، یمن، فلسطین و امروز نیجریه شده است. در نیجریه شیخ زکی زاکی میخواست با نفوذ تکفیری ها در افریقا مبارزه کند و برایش عزت اسلام مهم بود. ولی شاهد بودیم که به بهانه مخالفت با ارتش بوکوحرام و مخالفت با دخالت اسرائیل چنین سرکوب شد. برادران اسلامی به هوش باشند که اقدامات ما در برابر حملات فکری استکبار بر روی جوان های ما بسیار ناچیز است. امروز اگر کوتاهی کنیم فردا تک تک ما باید هزینه کنیم کمااینکه جبهه مقابل هزینه می کند.



در پایان این نشست تصریح شد که کوتاهی کشورهای اسلامی طمع دشمن را زیاد کرده است و باید روی شبکه های مجازی و عملیاتی سرمایه گذاری شود.