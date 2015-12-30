به گزارش خبرگزاری مهر، سند راهبردی استخراج شده از دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» تهیه و تدوین شده است.
این سند در ۱۳۰ روز اخیر در ۹ مرحله ویرایش شده و در فرآیند تکمیل خود از نقطه نظرات ۲۸ سازمان مردم نهاد، بالغ بر ۱۳۰ تن از خبرگان آموزشوپرورش، بالغ بر ۲۶۰ تن از اساتید و پژوهشگران اقتصاد و مدیریت، بیش از ۱۶۰ تن از اساتید و پژوهشگران جامعهشناسی، بالغ بر ۱۳۰ تن از مدیران اجرای و سیاستگذاران و فعلی و سابق، بالغ بر ۱۲۰ تن از مدیران شرکتهای دارای مسئولیت پذیری اجتماعی و نیز ۱۵ تن از هنرمندان بهره برده است.
این متن مطالباتی «عملیاتی» را از مردم و سیاستگذاران، حول ۸ محور کلیدی به شرح ذیل مطرح کرده است:
۱) ارتقای جایگاه «فقرزدایی مدرسهمحور»، در برنامههای کلان فقرزدایی کشور
۲) آسانسازی و مانعزدایی از توسعه فعالیتهای «سازمانهای مردمنهاد» و «شرکتهای دارای مسوولیتپذیری اجتماعی»، در جهت اجرای برنامههای نوآورانه «توسعه عدالت آموزشی از بدو تولد»
۳) انتشار «عمومی» و «سالانه» شاخصهای آماری متنوع نشانگر سطح توسعه و عدالت آموزشی کودکان، به تفکیک استان و جنسیت، مطابق مصوبه ۸۸۶ شورایعالی آموزشوپرورش با ابلاغیه ریاست جمهور در ۱۵ مهرماه سال ۹۲
۴) تثبیت سرفصل ویژه «توسعه عدالت آموزشی کودکان» در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه
۵) تدارک الزامات اجرایی فرمان مقام معظم رهبری برای توسعه عدالت آموزشی کودکان (با تاکید بر کودکان مهاجر)
۶) استفاده از نوآوریهای «فناوری اطلاعات و ارتباطات» («فاوا» یا ICT) در جهت ارتقای کیفی آموزشوپرورش دانشآموزان کمدرآمد و دانشآموزان در معرض تبعیض
۷) توسعه عدالت آموزشی از طریق «کاهش تمرکزگرایی» و «کاهش پایتختسالاری» در محتوای درسی، افزایش «مدرسهمحوری» در مدیریت بودجه و منابع انسانی، و زمینهسازی حضور «رقابتی» تعاونیهای معلمان در مدیریت مدارس مناطق محروم
۸) غنابخشی عدالتمحور سرمایه انسانی کودکان و نوجوانان، از طریق ارتقای متوازن مهارتهای رشد همهجانبه، بهعنوان پیشنیاز کلیدی نیل به اهداف «اقتصاد مقاومتی» و «سیاستهای کلان جمعیتی»
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