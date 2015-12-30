پرداخت ۲۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۸ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۴ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۱۹۷.۶ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ۸ ماهه اول سال گذشته مبلغ ۱۲۹.۵ هزار ميليارد ريال (معادل۶.۳ درصد) افزايش داشته است.

جدول شماره ۱ بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها است. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن در ۸ ماهه اول سال‌جاری ۶۴۲.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۹.۲ درصد) بوده که نسبت به ۸ ماهه سال گذشته ۴.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۰.۷ درصد) کاهش داشته است.



جدول شماره ۲ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۸ ماهه سال جاری است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۸ ماهه سال جاری مبلغ ۱۳۹۰.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با ۸ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۴۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱.۵ درصد افزايش داشته است.



در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود که سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۸ ماهه سال جاری معادل ۵۳۱.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۳۹۰.۱ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.

ملاحظه مي‌شود از ۶۴۲.۸ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۶ درصد آن (مبلغ ۵۳۱.۱ هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری مي‌باشد.

بانک مرکزی در پایان این گزارش تاکید کرده است: همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهره‌وري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهای اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.