به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، حجتالاسلام عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در راهپیمایی ۹ دی در بندرعباس اظهار داشت: دشمنان از سال ۸۴ برنامهریزی کرده بودند تا انقلاب اسلامی را با جنبش سبز از پای درآورند یعنی اینکه دشمنان از چهار سال قبل نام این جنبش را برده بودند و این نشان میدهد طراح این فتنهها آمریکا بوده است.
وی با بیان اینکه استکبار در طراحی این فتنه بسیار دقیق عمل کرده بود، افزود: دشمنان بعد از ۲۰۰ روز فتنهگری به هیچ جا نرسیدند و ملت مقتدر ایران اسلامی با حضور خود در صحنه تمام نقشههای دشمنان را نقش برآب کردند.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: مقام معظم رهبری ۲۹ خرداد سال ۸۹ طی سخنانی حجت را برای فریبخوردگان داخلی تمام کرد ولی پس از خطبه برخیها به صراط مستقیم هدایت نشدند.
حجتالاسلام حاجی صادقی یادآور شد: مقاومت و سازش ناپذیری مردم ایران مهمترین پیامهای حماسه ۹ دی بود.
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