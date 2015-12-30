مردم در ۹ دی بصیرت و ایستادگی خود را نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله جوانی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت ۹دی ماه در شهرکرد با اشاره به اینکه مردم ایران با خلق حماسه ۹دیماه بصیرت و ایستادگی خود را نشان دادند، اظهار داشت: حماسه ۹ دی ماه مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام اسلامی ایران بود.

وی ادامه داد: دشمنان نظام و کشور در سال ۸۸ به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران بودند و امید داشتند که تا پایان سال ۸۸ جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت.

مشاور سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم در روز ۹ دی با حضور حماسی خود در خیابان ها تمام تحلیل ها و امید آنها را نقش بر آب کردند.

جوانی عنوان کرد: در حال حاضر نگاه های مختلفی در خصوص فتنه سال ۸۸ است و بعضی معتقد هستند که این فتنه در پی اشتباه چند نفر ایجاد شده است و برخی دیگر نظرهای دیگر دارند اما فتنه سال ۸۸ یک فتنه بی نظیر بوده و برای وقوع آن سال ها ازطریق دشمن برنامه ریزی و هزینه شده بود.

مشاور سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: فتنه ۸۸ توسط دشمنان اصلی نظام در خارج از کشور طراحی و برنامه ریزی شده بود و باید زوایای مختلف این فتنه برای مردم بیان شود.

جوانی با اشاره به اینکه در تاریخ انقلاب اسلامی فتنه های مختلف در مسیر ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایجاد شده است، عنوان کرد: مردم باید هوشیار باشند هر لحظه دشمن به دنبال ایجاد فتنه ای دیگر در کشور است.

مشاور سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: کشور ایران امروز به برکت انقلاب اسلامی از قدرتمند ترین کشورهای جهان است و در حال حاضر پرچمدار امت اسلامی است.

وی اظهار داشت: قدرت ایران برای تمام دشمنان این مرز و بوم اثبات شده است و باید تلاش کرد با ایجاد وحدت قدرت کشور را حفظ کنیم.

مشاور سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه تاکید کرد: جنگ تحمیلی یکی از فتنه های دشمن بعد از انقلاب بود اما تفاوت آن با فتنه های دیگر این بود دشمن درآن شناخته شده بود و همه در مقابل این دشمن ایستاده بودند.

حماسه نهم دی ماه وحدت مردم ایران را بار دیگر به جهانیان اثبات کرد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم اظهار داشت: حماسه نهم دیماه وحدت مردم ایران را بار دیگر به جهانیان اثبات کرد و نشان داد که مردم ایران همیشه پشتیبان ولایت فقیه هستند.

علی گرجی بیان کرد: مردم با حضور خود در روز ۹دیماه حماسه ای خلق کردند که در تاریخ انقلاب اسلامی به یادگار باقی خواهد ماند.

وی اظهار داشت: حماسه نهم دیماه مردم استان چهارمحال و بختیاری یک روز قبل در روز هشتم دیماه ثبت شد و مردم این استان در روز هشت دیماه برای حمایت از ولایت فقیه و آرمان های انقلاب به میدان آمدند و حمایت خود را نشان دادند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: فریبکاری و فتنه های دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی پایان ندارد و باید تلاش کنیم در مسیر مقابله با فتنه های دشمن همیشه پیروز از میدان بیرون بیاییم.