حماسه ۹ دی بیانگر نفوذ ناپذیری ملت ایران مقابل دسیسه استکبار است

عباس سروری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حماسه ۹ دی یادآور بصیرت افزایی مردم انقلابی و شهید پرور استان است که همواره در راستای تبعیت از نظام و زنده نگه داشتن اهداف مقدس انقلاب اسلامی حرکت می کنند.

وی افزود: سالروز ۹ دی در حقیقت گرامیداشت تجدید میثاق با ولایت است و نشانگر نفوذ ناپذیری ملت ایران در مقابل حربه ها و دسیسه های استکباری و همچنین بیانگر توجه ملت انقلابی ایران به آرمانهای امام راحل(ره) به ویژه شهدای ۸ سال دفاع مقدس است.

سروری گفت: در راستای گرامیداشت این حماسه که در آستانه میلاد پیامبر اکرم(ص) واقع شد به عنوان نماد اتحاد اقوام که در این استان با تنوع متعدد با صلح و آرامش کنار هم زندگی می کنند می‌توان از آن یاد کرد و به این عظمت و سرفرازی ملت را به رخ جهانیانی کشاند که ادعای بشر دوستی و ظلم ستیزی دارند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه اظهار داشت: فتنه ۸۸ یک طرح از پیش طراحی شده برای براندازی نظام و تقسیم احزاب در کشور از سوی اسکتبار و دشمنان اسلام بود که با حضور گسترده ملت آگاه و همیشه در صحنه، نقشه پلید مدعایان بشر دوستی از هم پاشیده شد و برگ افتخاری بر پیشانی تاریخ ایران به ثبت رسید.