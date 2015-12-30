  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۱۸

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه:

حماسه ۹ دی بیانگر نفوذ ناپذیری ملت ایران مقابل دسیسه استکبار است

حماسه ۹ دی بیانگر نفوذ ناپذیری ملت ایران مقابل دسیسه استکبار است

کرمانشاه- مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: حماسه ۹ دی بیانگر نفوذ ناپذیری ملت مسلمان ایران در مقابل دسیسه‌های استکبار است.

عباس سروری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حماسه ۹ دی یادآور بصیرت افزایی مردم انقلابی و شهید پرور استان است که همواره در راستای تبعیت از نظام و زنده نگه داشتن اهداف مقدس انقلاب اسلامی حرکت می کنند.

وی افزود: سالروز ۹ دی  در حقیقت گرامیداشت تجدید میثاق با ولایت است و نشانگر نفوذ ناپذیری ملت ایران در مقابل حربه ها و دسیسه های استکباری و همچنین بیانگر توجه ملت انقلابی ایران به  آرمانهای امام راحل(ره) به ویژه شهدای ۸ سال دفاع مقدس است.

سروری گفت: در راستای گرامیداشت این حماسه که در آستانه میلاد پیامبر اکرم(ص) واقع شد به عنوان نماد اتحاد اقوام که در این استان با تنوع متعدد با صلح و آرامش کنار هم زندگی می کنند می‌توان از آن یاد کرد و به این عظمت و سرفرازی ملت را به رخ جهانیانی کشاند که ادعای بشر دوستی و ظلم ستیزی دارند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه اظهار داشت: فتنه ۸۸ یک طرح از پیش طراحی شده برای براندازی نظام و تقسیم احزاب در کشور  از سوی اسکتبار و دشمنان اسلام بود که با حضور گسترده ملت آگاه و همیشه در صحنه، نقشه پلید مدعایان بشر دوستی از هم پاشیده شد و برگ افتخاری بر پیشانی تاریخ ایران به ثبت رسید.

کد مطلب 3013307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها