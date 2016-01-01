عباس کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات اجرای طرح عرضه کلاس بندی شده بنزین در جایگاه‌های سوخت، گفت: قرار است با اجرای طرح کلاس بندی، کیفیت عرضه خدمات انجام شود.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه با اجرای این طرح هیچ گونه تغییری در کیفیت و مشخصات بنزین داده نخواهد شد، تصریح کرد: اما بنزین در جایگاه‌ها در سه کلاس کیفیت تقسیم بندی شده عرضه می‌شود و جایگاه‌داران مجاز هستند کیفیت خدمات را از مصرف کننده بگیرند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه جزئیات بیشتر این طرح پس از تصویب و ابلاغ آن اطلاع رسانی خواهد شد، اظهار داشت: با اجرای این طرح، مصرف کننده مجاز است از هر جایگاهی بنزین خریداری کند و تاکید می‌کنیم که با اجرای این طرح جدید، کیفیت بنزین ثابت بوده اما کیفیت ارائه خدمات در جایگاه‌های سوخت متفاوت خواهد بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در صورت عرضه کلاس بندی شده بنزین، قیمت این فرآورده نفتی به صورت تکلیفی توسط دولت انجام می‌شود، تبیین کرد: قیمت گذاری توسط دولت تعیین خواهد شد که به عنوان مثال کلاس یک تا چه سقف قیمتی مشخصی می تواند بنزین را حداکثر در حد سقف یا کمتر از سقف بفروشد و اگر کلاس جایگاه بنا به هر دلیلی نزولی کند، ملزم خواهد بود قیمت بنزین در سطح کلاس پایین تر بفروشد.

کاظمی با یادآوری اینکه در حال حاضر این موضوع یک طرح است و باید در دولت تصویب شود که هم اکنون در حال تهیه پیش نویس برای دولت است، بیان کرد: بنابراین پیشنهاد وزارت نفت این بوده که سه رده بندی کیفیت عرضه خدمات در سطح جایگاه‌های سوخت انجام شود.

جزئیات آزادسازی واردات بنزین

معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آزادسازی کامل واردات بنزین در صورت اجرای طرح عرضه کلاس بندی شده این فرآورده نفتی در جایگاه ها، توضیح داد: مجوز واردات بنزین توسط بخش خصوصی در لایحه بودجه سال ۹۳ و ۹۴ گنجانده شده که اگر بخش خصوصی بتوانند فرآورده نفتی را وارد کنند با نرخی که توسط دولت تعیین می شود، می‌تواند توزیع کند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی همچنین تاکید کرد: جدا از بحث قیمت، بنزین وارداتی توسط بخش خصوصی باید مطابق با استانداردهای تعیین شده باشد و نظارت از لحاظ کیفی با شرکت ملی پالایش و پخش نفتی خواهد بود.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به این پرسش مهر که آیا بخش خصوصی می تواند از زیرساخت‌های دولتی همچون خط لوله، مخازن و اسکله های نفتی برای واردات، انتقال و توزیع بنزین استفاده کند؟ گفت: بله اما باید هزینه استفاده از این زیرساخت ها را پرداخت کند.

به گفته وی تاکنون بخش خصوصی از واردات بنزین استقبال نکرده و دلیل آن این است که قیمت بنزین داخلی ارزان تر از بنزین وارداتی است.

بنزین سال آینده گران می شود؟

کاظمی با یادآوری اینکه در حال حاضر و براساس قوانین متولی تولید، انتقال، ذخیره سازی، توزیع و عرضه بنزین بر عهده وزارت نفت است، در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین در سال ۹۵ توضیح داد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره قیمت گذاری بنزین تابع وزارت نفت و دولت بوده و هر قیمتی را اعلام کنند، همان قیمت در کل دولت ثابت خواهد بود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه اگر طرح کلاس بندی عرضه بنزین در دولت تصویب شود، جایگاه دار می تواند در محدوده سقف قیمتی اعلامی با توجه به کلاس خود بنزین را بفروشند، خاطرنشان کرد: هدف کلی از این طرح منفعت بردن مشتری است به طوری‌که جایگاه‌‌داران ساختار فیزیکی جایگاه ها، نحوه برخورد با مشتری را اصلاح کنند.

عرضه کارتی بنزین فعلا ادامه دارد

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره احتمال حذف و توقف عرضه کارتی بنزین در صورت اجرای طرح جدید کلاس بندی هم خاطرنشان کرد: فعلا درباره کارت سوخت تصمیم جدیدی گرفته نشده و عرضه کارتی بنزین در جایگاه‌های سوخت ادامه دارد.