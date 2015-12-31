سناریوهای بسته مزد ۹۵ روی میز/ ۲ میلیون نفر در مرز بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته اعلام شد با وجود گزارشهای دولت از کاهش نرخ تورم و قرار گرفتن این نرخ در آستانه تک رقمی شدن، اما خانوارهای کمدرآمد میگویند چنین احساسی ندارند و قیمت برخی اقلام مهم مصرفی تا ۵۵ درصد هم رشد داشته است.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از جمعبندی راهکارهای تضمین وام خرید کالای کارگران خبر داد و گفت: سهام عدالت و یارانه، دو راهکار عملی تضمین استفاده اقشار کم درآمد از این تسهیلات است.
قائم مقام وزیر کار با تاکید بر این که به روزرسانی صنایع باعث بیکاری ۴۰۰ هزار نفر خواهد شد، گفت: با ۵.۵ میلیون دانش آموخته و ۴.۵ میلیون در حال تحصیل، بهزودی ۱۰ میلیون نفر جویای کار میشوند. وی افزود: امروز حدود ۵.۵ میلیون نفر دانش آموخته دانشگاه ها هستند و حدود ۴.۵ میلیون نفر نیز در آستانه فارغ التحصیل شدن قرار دارند و این یعنی ۱۰ میلیون دانش آموخته جویای کار وارد بازار می شوند و این در شرایطی است که کل بازار کار کشور ۲۴ میلیون ظرفیت خواهد داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام جمعبندی گزارش مقدماتی کارگروه سه جانبه ملی مزد ۹۵، گفت: نتایج نخستین تحقیقات از اوضاع معیشت خانوار کارگری ارائه شد. فرامرز توفیقی بیان داشت: عددی نزدیک به ۳۰ درصد جوانان بیکار، علت خود بیکاری را در پائین بودن سطح دستمزد و نداشتن رغبت برای شاغل شدن اعلام می نمایند و این حجم از نیروی جوان به جای درگیر شدن در مشاغل مولد و افزایش تولید ملی، نیرو را در مشاغلی غیرواقعی صرف می کنند که در آینده ای نه چندان دور باعث ایجاد توقف در زنجیره تولید می شود.
کارگران در جدیدترین نشست پیرامون بسته مزد سال ۹۵ مشمول قانون کار اعلام کردند در قالب یک طرح پلکانی ۵ ساله به دنبال تعیین مزد منصفانه و تحول مزدی بوده و از این خواسته عقبنشینی نخواهند کرد. بسیاری از افرادی که هم اکنون در بازار کار کشور فعالیت دارند، ماهیانه تنها ۷۱۲ هزار تومان دریافت میکنند که ممکن است از آن ارقامی نیز با عناوین مختلف از جمله حق بیمه کسر شود. در شرایط اندکی بهتر از این وضعیت، میلیونها نیروی مشمول قانون کار کشور هم اکنون ماهیانه به صورت متوسط یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان دریافتی دارند.
آمارها نشان میدهد ۱.۵ میلیون ایرانی بالای ۶۰ سال به دلایلی از جمله تامین نبودن، نیازهای معیشتی، انتقال تجربه و امید به زندگی تمایلی به بازنشستگی ندارند و دوباره به بازار کار برمیگردند. از هر ۱۰۰ نفر شاغل ۱۰ ساله و بیشتر کشور حدود ۷ نفر سالمند بوده و از هر ۱۰۰ نفر جمعیت فعال اقتصادی حدود ۶ نفر سالمند است. به بیان ساده تر، بخشی از سالمندان پس از سالها حضور و فعالیت در بازار کار ایران، حاضر به ترک این بازار نیستند که به برخی از دلایل آن پرداخته می شود.
نمایندگان کارگران در نامه اعتراضی به دولت و مجلس در مخالفت با پیشنهادات سازمان مدیریت در برنامه ششم، نتیجه برخی طرحها مانند تبعیض در پرداخت مزد را بحرانیتر شدن شرایط بازار کار میدانند. نماینده کارگران در شورای عالی کار از بررسی طرح جدید وزارت کار درباره طبقه بندی مشاغل خبر داد و گفت: گزارشی از اوضاع معیشتی خانوار در کمیته تخصصی مزد ارائه میشود.
کارگران میگویند بهزودی بررسیهای میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استانها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود. دولت در ماههای اخیر در چند نوبت اقدام به افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز خانوار گرفته و یا اینکه افزایشهایی به صورت سازماندهی نشده در بازار اتفاق افتاده است. نمایندگان کارگری می گویند: با وجود کسری چشمگیر دریافتی مشمولان قانون کار در برابر افزایش هزینه ها، رشد دستمزد امسال حتی توان تقویت قدرت خرید اقشار کارگری در دو ماه ابتدایی سال را هم نداشته است.
وضعیت اشتغال ۲ میلیون نفر قرمز شده و تعداد افرادی که توان تامین مخارج زندگی خود را ندارند، یکساله ۱۳۳ هزارنفر بیشتر شد؛ بنابراین احتمال این که با اندک تکانه اقتصادی به گروه بیکاران بپیوندند، وجود دارد. وقتی با شغلی نتوان هزینه های زندگی را تامین کرد، در واقع فرد دچار بیکاری پنهان است و چرخ زندگی اش نمی چرخد. در این صورت افراد مجبورند به دنبال کار دیگری بروند، یا از هر خانواده چند نفر کار کنند.
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