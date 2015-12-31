به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری هفتمین نمایشگاه صنعت تاسیسات آب و فاضلاب اظهار داشت: در سال ۱۳۴۲ برای اولین بار صنعت آب و فاضلاب در اصفهان به عنوان نخستین استان کشور شکل گرفت و فردا پنجاهمین سال تاسیس این شرکت را با حضور بیش از دو هزار نفر از بازنشستگان جشن می گیریم.
وی برگزاری نمایشگاه صنعت تاسیسات آب و فاضلاب را افتخاری برای استان برشمرد و ابراز داشت: باید از افرادی که پیرامون آب استان دغدغه دارند و برای رفع مشکلات آبی به دنبال تکنولوژیهای نوین هستند و به یقین بخشی از این افراد در این نمایشگاه حضور دارند، حمایت شود.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان تاکید کرد: همانگونه که بارها بیان شده بخش زیادی از بیلان آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف می شود و بر این اساس باید با استفاده از تکنولوژی روز دنیا این مسئله را به خوبی مدیریت کنیم.
معضل فرسودگی شبکههای فاضلاب شهر اصفهان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شبکه فاضلاب اصفهان گاهی دچار ریزش میشود، ابراز داشت: پس از گذشت پنج دهه از تاسیس شرکت آب و فاضلاب یکی از مشکلات ما فرسودگی این شبکهها است که نمیتوان آنها را به روش نوین بازسازی کرد.
امینی گفت: در ارتباط با این شبکهها مانند خیابان نظر با قطر یک هزار و ۲۰۰ متر مجبور به استفاده از همان روشهای قدیمی هستیم اما در خیابانهای دیگر بازسازی به روشهای جدید انجام میشود.
وی اضافه کرد: با توجه به عدم تامین اعتبارت دولتی در این زمینه از محل فاینانس چین با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان خط بازسازی فعال شده و در مراحل انجام است.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان تاکید کرد: تمامی شبکههای فرسوده ابتدا باید با دوربینهای خاص بررسی و سپس مطابق شبکههای روز دنیا بازسازی میشود و از اعتبارات محلی نیز برای بازسازی شبکه در نقاطی با شرایط خاص استفاده میشود.
وی با بیان اینکه در بخش توزیع عادلانه آب در سطح شهر نیز اقدامات خوبی انجام شده است، اضافه کرد: آب و فاضلاب اصفهان نخستین شرکتی است که سامانه تلهمتری و مدیریت هوشمند را بنا نهاده است که در حال گسترش آن به مابقی شهرهای استان نیز هستیم.
اصلاح شبکههای آب استان اصفهان در دستور کار قرار دارد
امینی با بیان اینکه اصلاح شبکههای آب استان اصفهان در دستور کار قرار دارد و حدود ۱۵۰ کیلومتری اصلا شبکه طی یک سال گذشته انجام شده است، گفت: سال گذشته خط انتقال آب از درچه تا فلکه دروازه تهران اجرایی شد که در توزیع آب در تابستان گذشته بسیار کمک کننده بود.
وی با توجه به اتفاقاتی مانند ورود گازوییل به آب شرب و کدورت رودخانه پس از بارندگی در سال گذشته که منجر به قطع آب شده بود، بیان داشت: درباره کدورت آب کارهای تحقیقی انجام شد و اکنون میتوانیم با تکنولوژیهای روز دنیا کدورت را مهار کنیم.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان تاکید کرد: در بحث ورود مواد نفتی و گازوئیلی به رودخانه نیز لازم برخورد کانونهای آلایندگی مانند ویلاهای این محدوده انجام شود اما برای رفع خطر و به منظور پدافند غیرعامل سامانه دوم تامین آب شرب اصفهان باید زودتر در مدار قرار گیرد تا دغدغه مردم درباره بحرانهایی از این دست رفع شود.
استفاده از ابزار فرهنگی در زمینه مدیریت آب
وی اظهار داشت: امیدواریم با برپایی چنین نمایشگاههایی فضایی فراهم شود تا ذی نفعانی مانند تولیدکنندگان، صنعتگران و مسئولان جهاد کشاورزی با ابداعات، اختراعات و تولیدات بخشی از بحرانهای آب را که در استان ما بیش از بقیه نمود یافته است در حوزه آب و فاضلاب رفع کنیم.
امینی تصریح کرد: بر این اساس معتقدم نباید از ابزار فر هنگی مانند ارائه کتاب و استفاده از رسانههای دیجیتال مانند انیمیشن، فیلم و عکس در حوزه مدیریت آب غافل نشویم و رسانههای نیز نقش ویژهای در این فرهنگسازی زمینه دارند.
نظر شما