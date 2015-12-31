به گزارش خبرنگار مهر، علی امید سیفی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۵ طرح آبی در حال اجرا در استان وجود دارد اظهار داشت: از این تعداد چهار مورد ملی، ۱۷ مورد ملی استانی و ۴۴ طرح نیز استانی هستند.

وی تصویب اجرای ۹ طرح آبی لرستان در سفر هیئت دولت به استان عنوان کرد: از این تعداد دو سد سال گذشته افتتاح شد و هفت طرح دیگر نیز طی امسال و سال آینده تعیین تکلیف می شوند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به ۱۴ طرح آبی قابل واگذاری استان به بخش خصوصی تصریح کرد: از این تعداد هفت مورد استانی و هفت مورد دیگر نیز ملی هستند.

سیفی برخی از این طرحهای قابل واگذاری را شامل ایستگاه پمپاژ محمودآباد، نهله، واشیان، چم مهر، شبکه آبیاری گر خوشاب، ایستگاه پمپاژ اسماعیل آباد، فیض آباد عنوان کرد و گفت: همچنین ساختمان سد آبسرده، شبکه پایاب سد آبسرده، ساختمان سد تاج امیر، ساختمان سد شهید بروجردی، احداث سد و شبکه سر زیبا محمد نیز قابل واگذاری به بخش خصوصی برای تکمیل هستند.

وی گفت: تکمیل این تعداد طرح که دارای پنج تا ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی بوده نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری است.