پاسخ ایران به زورگویی آمریکا/ واشنگتن منتظر واکنش های بعدی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز نوشت روحانی در پاسخ به تحریم های جدید آمریکا درباره آزمایش موشکی ایران در نامه ای به وزیر دفاع از وی خواست برنامه موشکی این وزارتخانه افزایش پیدا کند.

در این نامه روحانی گفت: آمریکایی ها با این اقدام به نوعی با مفاد برجام مخالفت کردند و نشان دادند به دنبال سیاست های خصمنانه علیه ایران هستند.

سخنان رئیس جمهور در واکنش به اقدام غیر منطقی آمریکا در قبال آزمایش موشکی ایران در رسانه های دیگر نیز بازتاب داشته است.

پایگاه تحلیل فارن پالیسی در واکنش به سخنان روحانی از تصمیم قطعی روحانی و رهبر ایران در گسترش آزمایش و برنامه های موشکی ایران خبر داد و نوشت: به نظر می رسد این اقدام غرب ایران را به واکنش در برابر زورگویی های آنها واداشته است.

این پایگاه با اشاره به اظهارات مقامات وزارت خارجه ایران افزود تحریم های آمریکا باعث شده بسیاری از مقامات ایران به صورت واحد به اقدام خصمانه آمریکا پاسخ دهند.

همچنین سایت تحلیلی نشنال با اشاره به نامه روحانی تاکید کرد: ایران خطاب به مقامات غربی این پیام را صادر کرده است که در صورت عدم پایبندی به تعهدات خود در اجرای برجام آنها نیز تضمینی برای عدم گسترش برنامه های موشکی و هسته ای خود نخواهند داشت.

این سایت افزود: روحانی در این نامه نشان داد که ایران حاضر است تا جایی که آمریکا به برجام و مفاد آن پایبند است با آنها همراهی کند ولی این اقدام آمریکایی ها پشت کردن به تعهدات است.

واشنگتن اگزمایر پایگاهی خبری دیگر آمریکایی است که نامه حسن روحانی به وزیر دفاع ایران را پوشش داده و نوشته است: ایران از این اقدام غرب کاملاً عصبانی است و به نظر می رسد حتی اجرای برجام با این اقدام تحت تاثیر قرار گیرد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در مطلبی با انعکاس خبر نامه روحانی به وزیر دفاع می نویسد اقدامات تحریمی آمریکا عامل اصلی نامه روحانی به وزیر دفاع ایران بوده است و باید برای حل و فصل آن کوشش شود.

به عقیده سایت تحلیلی خبری هیل، آمریکا با این اقدام خود علیه ایران باید منتظر تحرکات و واکنش های بیشتری از سوی ایران باشد که می تواند نامه حسن روحانی از اولین نوع از این واکنش ها باشد.

به نوشته این پایگاه، آمریکا با این تحریم ها نشان داد چندان به اجرای کامل صلح با ایرانی ها نیست و درصدد ایجاد تنش بین روابط دو کشور است.

در همین حال بسیاری از روزنامه های صهیونیستی از فرصت استفاده کرده و واکنش ایران به غرب را نوعی لشکرکشی غیر مستقیم علیه غرب اعلام کردند. روزنامه جروزالم پست در مطالب متعددی به آزمایش های موشکی ایران پرداخت و مدعی شد این آزمایش ها قطعنامه های سازمان ملل را نقض می کنند.

سایت های صهیونیستی به نوعی از آب گل آلودی که جمهوری خواهان و بعضی از دموکراتها ایجاد کرده اند ماهی گرفتند و با انعکاس اخبار قدیمی مربوط به آزمایش های موشکی ایران، به جنجال آفرینی های خود ادامه دادند.

پایگاه خبری ترند جمهوری آذربایجان نیز به انعکاس خبر نامه رئیس جمهور ایران به وزیر دفاع می پردازد و اعتقاد دارد چنین واکنشی از سوی ایران به غرب کاملاً قابل پیش بینی بود.

روزنامه نیویورک تایمز با انعکاس نامه روحانی به وزیر دفاع می نویسد: اقدام روحانی یک روز پس از اقدام اوباما برای تحریم شخصیت های ایرانی بوده است و به نظر می رسد این اقدام در واکنش به اقدام اوباما صورت گرفته است.

نیویورک تایمز نیز به اعتراض ایران به قانون ضد ایرانی ممنوعیت ویزا برای اتباع ایرانی اشاره می کند و می نویسد این اقدامات نمی تواند برای پیشبرد برجام و حسن نیت طرفین مثبت باشد.