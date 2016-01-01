یاسوج؛ تشنه عمران شهری/ پروژه هایی که از نان شب واجبتر است

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: شهر یاسوج طی پنج دهه اخیر رشدی ۵۰ برابری داشته است به‌طوری‌که در سال ۱۳۴۴ تنها یک خیابان اصلی داشته و اینک بالغ‌بر ۱۸ کیلومتر وسعت یافته است.‌

جمعیت این شهر نیز از ۱۰هزار نفر در دهه ۵۰ به ۱۱۰ هزار نفر در ابتدای دهه ۹۰ رسیده و با توجه به آب‌وهوای مساعد و مرکزیت استان کهگیلویه و بویراحمد، این میزان با شیب تندی در حال افزایش است.

بااین‌حال به نسبت این رشد، زیرساخت‌های شهری در این شهر جوان ایجاد نشده و آن‌چنان‌که باید عمران شهری به خود ندیده است تا هرروز بر مشکلات زندگی در این شهر افزوده شود.

اما طی دو سال گذشته و باروی کار آمدن دولت تدبیر و امید توجه به این مهم بیشتر شد و مسئولان استانی عمران شهری را در اولویت برنامه‌های عمرانی خود قرار داده و سهم آن از بودجه را افزایش دادند.

بازدید چندین‌باره استاندار به همراه شهردار و اعضای شورای شهر از پروژه‌ای عمرانی شهر یاسوج و حتی حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر سر یکی از این پروژه‌ها در سفر اخیر خود به یاسوج حکایت از عزم جدی مسئولان استانی و شهری برای توسعه شهر یاسوج داشت.

روز گذشته نیز مسئولان استانی و شهری از پروژه‌های عمرانی شهر یاسوج ازجمله پارک بانوان، پارک ولایت، پارک چشمه نباتی، پل چهارم بشار، تعریض خیابان جمهوری و پارک جنگلی بازدید کردند و در جریان آخرین پیشرفت‌های آن قرار گرفتند.

۷۰ هکتار پارک در دست احداث

فضاهای سبز شهری به‌عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره یگانه شهرها در متابولیسم آن‌ها نقش اساسی را دارد که کمبود آن‌ها می‌توانند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد.

این فضاها هم از دیدگاه تأمین نیازهای زیست‌محیطی شهرنشینان و هم ازنظر تأمین فضاهای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی آن جایگاهی درخور اهمیت دارد.

شهردار یاسوج در این خصوص گفت: هم‌اکنون پارک‌های ولایت، غدیر، چشمه نباتی و بانوان در سطح شهر یاسوج در حال احداث هستند.

محمدعلی جاوید افزود: این پارک‌ها با وسعت ۷۰ هکتار موجب توسعه هرچه بیشتر فضای سبز در سطح شهر خواهد شد.

وی به پارک بانوان اشاره کرد و اظهار داشت: این پارک برای اتمام به یک میلیارد تومان نیاز دارد.

جاوید اظهار کرد: از اسفندماه کار درختکاری در این پارک آغاز خواهد شد و فضای سبز آن نیز توسط خود شهرداری اجرا می‌شود.

وی میزان پیشرفت فیزیکی این طرح را ۶۰درصد اعلام کرد و گفت: تاکنون ۳۵۰ میلیون تومان در این پروژه هزینه شده و به‌اندازه ۵۰۰میلیون تومان نیز توسط شهرداری خاک‌برداری صورت گرفته است.

کمبود اعتبار بر سر راه چالش برانگیز ترین پروژه تاریخ یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، پارک ولایت در تپه سابق استانداری یکی دیگر از پروژه‌های مهمی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

این پروژه یکی از چالش‌برانگیزترین پروژه‌های تاریخ شهر یاسوج بوده است. تپه استانداری یکی از مناطق زیبای شهر یاسوج بود که در زمان یکی از استانداران دولت دهم این تپه با صدها درخت پنجاه‌ساله و ساختمان‌های اداری استانداری و مسکن و شهرسازی استان برای احداث پارک تخریب شد اما درنهایت تنها تلی از خاک باقی ماند و هیچ پارکی در آن احداث نشد.

این اقدام استاندار وقت مورد اعتراض شدید شهروندان و فعالین محیط‌زیست قرار گرفت و هنوز هم شهروندان حسرت تخریب آن تپه زیبا و درختان سرو و کاج آن را می‌خورند.

بااین‌حال احداث پارک در این منطقه در دستور کار قرار گرفت و عملیات احداث آن از سال گذشته آغاز شد و هم‌اکنون بخش‌هایی از آن اجراشده و بقیه به دلیل کمبود اعتبارات مانده است.

شهردار یاسوج گفت: اعتباری افزون بر ۲۲ میلیارد ریال از محل ماده ۱۸۰ در سال جاری به ساخت پارک ولایت یاسوج اختصاص‌یافته است.

جاوید افزود: از این میزان اعتبار تاکنون هیچ مبلغی جذب و یا هزینه نشده است.

وی اظهار کرد: این پارک در سه فاز اجرا می‌شود و ۴۰ درصد نیز پیشرفت فیزیکی دارد.

وی عنوان کرد: تاکنون اعتباری افزون بر ۴۱ میلیارد ریال برای ساخت این پارک هزینه شده است. و برای تکمیل و بهره‌برداری از این پارک اعتباری افزون بر ۸۰ میلیارد ریال نیاز است.

پل چهارم بشار؛ پروژه ای که جان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پل چهارم بشار یکی دیگر از پروژه‌های مهم عمران شهری در یاسوج است که نقش مهمی در کاهش ترافیک این شهر دارد و هم اکنون از روند اجرای خوبی برخوردار است.

معاون عمرانی استاندار پل چهارم بشار را یکی از پروژه‌های حیاتی شهر یاسوج عنوان کرد و اظهار کرد: این پل، بلوار رجاء شهر یاسوج را به بیمارستان امام سجاد متصل می‌کند.

نیک اقبالی عنوان کرد: با احداث این پل، شاهد رفع مشکلات کنونی برای عبور و مرور به بیمارستان که از وسط پارک ساحلی انجام می‌شد، خواهیم بود.

وی افزود: به دلیل عبور این جاده از پارک، در فصول بهار و تابستان و با هجوم گردشگران به این پارک شاهد انسداد و ترافیک سنگین در این مسیر بودیم.

نیک اقبالی اعتبار احداث این پل را ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: فاز اول این پل که عرصه پل است، آبان ماه ۹۵ به پایان می‌رسد.

وی اظهار داشت: ایجاد تقاطع غیره‌ام سطح و دو زیرگذر از دیگر بخش‌های این پروژه است.

نیک اقبالی عنوان کرد: این پل همچنین موجب اتصال بلوار شمالی شهر یاسوج به جاده سروک می‌شود که نقش مهمی درروان سازی ترافیک اکبرآباد و سروک دارد.

پارک جنگلی یاسوج درگیر مشکلات حقوقی

به گزارش خبرنگار مهر، پارک جنگلی یاسوج از دیگر طرح‌های مهم شهر یاسوج است که نقش مهمی در توسعه گردشگری این شهر خواهد داشت.

این پارک جنگلی با ۹۳۸ هکتار وسعت بزرگ‌ترین پارک جنگلی در جنوب کشور است که در شمال شهر یاسوج قرار داشته و انبوه درختان بلوط، بادام‌کوهی، ارزن، کیکم، بنه و زالزالک در آن، مکانی آرام‌بخش برای مسافران و گردشگران است.

شهردار یاسوج در این خصوص گفت: ۱۰ سال است که طرح شهرداری در خصوص این پارک به دلیل اختلاف با منابع طبیعی مانده است.

جاوید این پارک را یک ظرفیت بزرگ برای شهر یاسوج دانست و افزود: در اجرای این طرح هیچ آسیبی به بافت جنگلی این پارک وارد نمی‌شود.

وی بیان کرد: با رفع مشکلات حقوقی، طرح ساماندهی این پارک از سوی شهرداری اجرا خواهد شد.

به آیندگان بدهکار نشویم

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمران شهری یاسوج تأکید کرد.

سید موسی خادمی گفت: چندین طرح مهم در سطح شهر یاسوج وجود دارد که اگر این پروژه‌ها را هر چه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی نکنیم به آیندگان بدهکار خواهیم شد.

وی بیان کرد: پل سوم بشار، پل چهارم، پارک ولایت، ساحل سازی بشار و پارک جنگلی یاسوج پروژه‌های مهمی هستند که باید روند ساخت آن‌ها تسریع شود.

وی پل‌های سوم و چهارم بشار را برخی از مهم‌ترین این پروژه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: پل چهارم بشار هم‌اکنون از روند پیشرفت خوبی برخوردار است.

استاندار گفت: چند سال از آغاز احداث پل سوم بشار می‌گذرد و امیدواریم این پل در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

خادمی به پارک ولایت در تپه استانداری اشاره کرد و افزود: بخشی از روند احداث پارک ولایت انجام‌شده و بقیه به دلیل کمبود منابع مانده است.

وی بیان کرد: عملیات پارک جنگلی یاسوج هم به دلیل مسائل حقوقی متوقف‌شده که لازم است این مشکلات هرچه سریع‌تر برطرف شوند.

پروژه های شهری نیازمند مشارکت بخش خصوصی

استاندار بابیان اینکه تنها با منابع دولتی نمی‌توان این پروژه‌ها را به سرانجام رساند، اظهار کرد: باید به دنبال جذب منابع بخش خصوصی برای اتمام این پروژه‌ها بود.

وی افزود: لازم است تلفیقی از منابع بخش خصوصی و دولتی برای اجرای این پروژه دیده شود تا زمینه تسریع در اتمام آن‌ها فراهم گردد.

خادمی عنوان کرد: درروند ساخت پارک ولایت و پارک جنگلی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کنیم و برای این طرح‌ها سرمایه‌گذار جذب می‌شود.

وی تعریض خیابان جمهوری یاسوج و احداث پارک چشمه نباتی را از دیگر پروژه‌های شهری مهم دانست و گفت: نباید وضعیت شهر یاسوج به دلیل عدم مدیریت دچار مشکل شود.

خادمی تأکید کرد: درمجموع پروژه‌های عمران شهری یاسوج طی سال‌های اخیر روند اجرای خوبی داشته‌اند و اگر آن‌ها را به سرانجام برسانیم می‌توانیم در مقابل آیندگان پاسخی داشته باشیم.

استاندار با اشاره به گردشگر پذیر بودن شهر یاسوج گفت: اگر این پروژه‌ها به نتیجه نرسند به آینده شهر و زیبایی آن ضربه خواهد زد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان یاسوجی که هرروز نیز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، در انتظار رفع گره‌های این پروژه‌ها مهم شهر یاسوج و اجرای پروژه‌های جدید هستند تا شهری که طبیعت اطرافش روح می‌نوازد در درون روح شهروندانش را نیازارد.