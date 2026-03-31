باند دوم پل سوم بشار یاسوج بعد از ۱۵ سال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر سه شنبه در حاشیه بهره برداری از باند دوم پل سوم بشار یاسوج، اظهار کرد: طی جلسات متعدد با مجموعه مدیریت شهری یاسوج، تعریف چند پروژه مدیریت و کنترل ترافیک شهری در دستور کار قرار گرفت که تکمیل پل چهارم و ادامه آن به سمت سروک یکی از این پروژه‌ها بود که فاز اول آن افتتاح شد.

وی افزود: ادامه بلوار جمهوری، ارم و آیت‌الله ملک‌حسینی، بلوار کشاورز و تکمیل پل سوم بشار از جمله پروژه‌های مدنظر برای حل مشکل ترافیک هستند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ساخت باند دوم پل سوم بشار از سال ۹۶ آغاز شده بود، ادامه داد: به دلیل محدودیت و نبود ردیف اعتباری، مدت‌ها دچار وقفه بود که توانستیم با کمک مدیران ملی و استانی و نماینده مردم در مجلس اعتبار لازم جهت تکمیل این پروژه را اخذ کنیم.

وی تصریح کرد: این پل به طول ۱۳۰ متر و به عرض بیش از ۱۱ متر با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان با ارزش ریالی روز بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

رحمانی افزود: با توجه به وضعیت پل مختار و ریزش بخشی از این پل بر اثر بارش‌های شدید در هفته گذشته با همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف استان تکمیل و آسفالت باند دوم پل سوم بشار در دستور کار قرار گرفت که به صورت فوری و اضطراری ظرف مدت ۷۲ ساعت عملیات مورد نیاز انجام شد.