تقویت ارزش بازار در معاملات هفتگی فرابورس ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ۴ روز معاملاتی این هفته فرابورس ایران در حالی به پایان رسید که ۶۳۱ میلیون ورقه بهادار در ۷۸ هزار نوبت به ارزش ۶ هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت؛ این اعداد نشانگر افت ۲۱ درصدی حجم و یک درصدی ارزش معاملات در قیاس با هفته پیشین است.

آیفکس در پایان دادوستدهای چهارشنبه با نشان دادن عدد ۶۸۵، ۹ واحد رشد معادل ۱.۳ درصد را نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل تجربه کرد و ارزش بازار فرابورس نیز با رشد بیش از ۵ میلیارد ریالی به عدد ۷۸۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ریال رسید.

بر اساس این گزارش، در بازار اول ۵۵ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۳۹ میلیارد ریال داد و ستد شد و بازار دوم هم با رشد ۵۳ درصدی حجم و ۲۵ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته قبل از آن، شاهد داد و ستد ۳۶۸ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۷۶۲ میلیارد ریال بود.

در هفته معاملاتی منتهی به ۹ دی‌ماه، گروه فلزات اساسی با سهم ۱۶ درصدی در جایگاه اول معاملات بازار سهام ایستاد و محصولات شیمیایی و بانک‌ها هم با سهم ۱۶ و ۱۳ درصدی در رتبه دوم و سوم جای گرفتند.

همچنین در بازار پایه ۱۰۱ میلیون اوراق بهادار به ارزش ۱۲۴ میلیارد ریال و در بازار ابزارهای نوین مالی ۱۰۷ میلیون اوراق به ارزش ۵ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال خرید و فروش شد.

بیشترین حجم معاملات روزانه درهفته چهل و یکم سال جاری با داد وستد ۲۲۵ میلیون ورقه بهادار در روز چهارشنبه انجام شد و بیشترین ارزش معاملات هم در روز یکشنبه به میزان ۲ هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال رقم خورد