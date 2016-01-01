تحریم های جدید نشان داد که آمریکا به تعهداتش در برجام پایبند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ربانی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه محلات اظهار داشت: هر چه می گذرد عهد شکنی آمریکا و غرب را در برابر تعهداتشان در مساله برجام بیشتر می توان مشاهده کرد.

وی محدودیت روادید سفر کنندگان به ایران، تحریم های جدید علیه سپاه پاسداران، اختصاص ردیف بودجه برای ایجاد ناامنی و براندازی نرم در ایران، تصویب برداشت و سرقت از دارایی های بلوکه شده ایران و پیشنهاد تحریم های جدید به بهانه پیشرفت های موشکی جمهوری اسلامی را پنج مورد از نقض عهدهای آمریکا پس از برجام خواند و تصریح کرد: این نقض عهدها نشان می دهد که آمریکا دست از خوی استکباری خود برنداشته و به تعهدات خود پایبند نیست.

ربانی با اشاره به کاهش قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار که حتی دیگر صرفه اقتصادی برای استخراج نیز ندارد از مسئولین کشور خواست برای حل این موضوع تمهیداتی بیاندیشند.

وی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی افزود: همه باید در انتخاب افراد شایسته دقت نظر داشته باشند تا یک مجلس شایسته و در تراز جمهوری اسلامی داشته باشیم.

امام جمعه محلات با اشاره به سالروز پیام تاریخی امام خمینی(ره) به گورباچف رهبر شوروی سابق در ۱۱دی ماه ۱۳۶۷، گفت: امام در سال ۶۷ پیش بینی کرد که کمونیسم در آستانه فروپاشی است و چندی نگذشت که کمونیست به موزه تاریخ سپرده شد.

وی افزود: پس از فروپاشی فرهنگ کمونیسم، فرهنگ سرمایه داری غرب در برابر فرهنگ اسلامی جلوه کرد و این فرهنگ نیز به دلیل منطبق نبودن با فرهنگ بشری در آستانه فروپاشی است.

ربانی ثمره فرهنگ غرب را در منطقه و در بین کشورهای مسلمان، جنگ و خونریزی، مکر و نیرنگ، بی بندوباری و فروپاشی کانون خانواده، خشونت و پرخاشگری و عهدشکنی دانست و افزود: ممکن است فرهنگ سرمایه داری در کشورهای غربی موجب پیشرفت در مسایل مادی شده باشد، ولی به دلیل سازگار نبودن با فطرت بشری و انطباق نداشتن با اصول اخلاقی و انسانی محکوم به نابودی و شکست است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس وحدت اسلامی که فرمودند «امروز نوبت دنیای اسلام است که با استفاده از دانش و ابزارهای جهانی و نیز عقل و خردگرایی و تدبر و بصیرت در جهت برپایی تمدن نوین اسلامی حرکت کند»، خاطر نشان کرد: مردم جهان تشنه تمدن نوین اسلامی هستند و امروز زمینه های تحقق این تمدن فراهم است تا حقانیت اسلام در این جهان پر از ظلم و ستم در زیر لوای حضرت ولی عصر(عج) نمایان شود.

خطیب جمعه محلات با اشاره به ۱۷ دی ۱۳۱۴ و فرمان کشف حجاب رضاخان گفت: رضاخان با فرمان کشف حجاب قصد داشت با زور و قدرت، فرهنگ منحط غرب که یک جلوه آن بی بندوباری و کشف حجاب بود را به مردم متدین و مسلمان و متعهد به احکام دینی در ایران تحمیل کند.