به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه ۹ دی، گفت: این حماسه نشانه بصیرت ملت و روز تکریم ولایت فقیه است.

وی با مرور حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ گفت: در این انتخابات مدعیان تقلب هیچ‌گاه نتوانستند سند محکم و دلیل روشنی برای ادعای خود ارائه دهند.

سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان با اشاره به مماشات نظام با مدعیان تقلب در حوادث بعد از انتخابات، گفت: بعد از انتخابات و اعلام ادعای آنان قرار شد پنج نفر به نمایندگی و در حضور رسانه ملی صندوق‌ها را بازشماری کنند که متأسفانه در مهلت پنج روزه برای مراجعه و طرح ادعا دوستان مدعی هیچ‌گاه تن به محک امتحان بازشماری ندادند.

وی با بیان اینکه بازشماری ۱۰ درصد از صندوق‌های رأی به پیشنهاد خود شورای نگهبان بود، اظهار داشت: بعد از این بازشماری بازهم مدعیان تقلب دست به تحریک، تهدید و آشوب زدند و به همراهی موج‌سواری رسانه‌های بیگانه بلوا درست کردند.

همیشه احتمال تکرار فتنه‌آفرینی وجود دارد

حداد عادل با بیان اینکه تحرکات آشوبگران موج ذوق‌زدگی غربی‌ها شده بود، ادامه داد: مدعیان تقلب هیچ‌گاه حرفی برای گفتن نداشته و کار خود را با دروغ و تهمت و جوسازی پیش بردند.

وی با بیان اینکه در مقابل این جریان، عده‌ای از نامزد‌ها راه تکریم قانون و راهبری رهبر معظم انقلاب را انتخاب کردند، افزود: رهبر انقلاب همیشه متکی به قانون بوده و نادیده گرفتن قانون را دیکتاتوری دانستند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تبیین فتنه‌گری و فتنه اجتماعی، گفت: عبور از فتنه تنها با چراغ بصیرت و دوراندیشی امکان دارد.

حداد عادل، یادآوری حماسه ۹ دی را یک وظیفه انقلابی و اسلامی عنوان کرد و گفت: همیشه احتمال تکرار توطئه و فتنه وجود دارد و باید مواظب فتنه گران داخلی و خارجی بود.

رهبری مظهر وحدت ملت ایران است

وی انتخابات در ایران را فرصتی برای نمایش وحدت ملی و شعور سیاسی ملت دانست و گفت: دشمنان از مسئله انتخابات به عنوان فرصتی برای ایجاد تهدید و دشمنی استفاده می‌کنند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: ملت باید با هوشیاری اجازه تکرار فضاسازی تبلیغاتی دوباره را به دشمن ندهد.

وی با تأکید بر اینکه وحدت شکنان در انتخابات باید مسئولیت رفتار خود را بپذیرند، گفت: عده‌ای با رفتار و گفتارهای مشکوک به دنبال جناحی کردن و سمت و سو دادن به انتخابات هستند.

حداد عادل، جنب و جوش‌های سیاسی و جناحی در اطراف انتخابات مجلس شورای اسلامی را طبیعی خواند و اظهار داشت: نباید اجازه دهیم عده‌ای با حرکات مشکوک و اظهارات نامعلوم انتخابات خبرگان رهبری را دوقطبی و جناحی جلوه دهند.

وی با تأکید بر اینکه وحدت ملت ایران از اعتقادات و فرهنگ انقلابی و دینی سرچشمه می‌گیرد، گفت: رهبری نظام جمهوری اسلامی نماد و نشانه وحدت ملت ایران است و نباید اجازه دهیم به این مظهر وحدت‌آفرین خدشه‌ای وارد شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه جریان فتنه‌گر کشور را به لبه پرتگاه برده و کام مردم را تلخ کردند، گفت: آن‌ها با سوء استفاده از سوابق و خدمات خود به نظام و انقلاب اسلامی تهمت تقلب و دروغ زدند.

فتنه گران با اصل نظام و اسلام مشکل دارند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره سخنان مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه در ۲۹ خرداد سال ۸۸ و رفتارهای دوگانه برخی از بزرگان نظام گفت: رهبری بار‌ها اعلام کرده‌اند که نظام جمهوری اسلامی اهل تقلب نیست و این روش‌ها با اصل نظام سازگار نیست.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد حق‌الناس بودن رأی مردم در انتخابات گفت: واقعاً جای سئوال دارد زمانی که رهبری از سلامت انتخابات در سال ۸۸ صحبت می کردند عده‌ای ساکت ماندند و چیزی نگفتند و بعد‌ها علم حق الناس بودن رأی مردم را دست گرفتند.

حداد عادل با تأکید بر اینکه مدعیان تقلب در انتخابات بحث و نظرشان رأی و کرسی ریاست جمهوری نبود، افزود: حرکات و رفتارهای آن‌ها نشان داد که آن‌ها با اصل نظام و اسلام مشکل دارند و به هر بهانه دنبال ضربه زدن به ارزش‌ها بودند.

قم باید پشتوانه و پشتیبان انقلاب بماند

وی با بیان اینکه قم یک شهر معمولی نیست و خاستگاه انقلاب است، گفت: امام راحل به عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی پرورش یافته مکتب حوزه علمیه قم بود.

سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان با تأکید بر اینکه قم باید پشتوانه و پشتیبان انقلاب بماند گفت: ملت ایران باید با هوشیاری و با آمادگی کامل با حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی وفاداری خود را به نظام اعلام کنند.