رعایت عفاف و حجاب در جامعه آثار بزرگی در کشور خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های نماز جمعه بناب با تاکید بر ضرورت حفظ عفاف و حجاب در جامعه گفت: ترویح بی حجابی و بی بند و باری در جامعه یکی از راه های گرایش جوانان به سمت بی بندوباری است.

وی با تاکید بر اینکه زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه تا زمانی که در سنگر حجاب قرار دارند استکبار نخواهد توانست این قشر جامعه را در چنگال خود قرار دهد، ادامه داد: دشمنان در تلاش هستند تا با تهاجم فرهنگی اعتقادات جوانان را تغییر دهند.

امام جمعه بناب با بیان اینکه حجاب و مراعات پوشش اسلامی و پرهیز از خودنمایی بارها در قرآن تاکید شده است، افزود: دشمنان می خواهند بدحجابی را در کشورمان گسترش دهند.

وی با بیان اینکه اگر بدحجابی در جامعه افزایش یابد شاهد کمتر شدن امنیت خواهیم بود، ادامه داد: اسلام تنها حجاب ظاهری را کافی نمی داند بلکه بر طرز معاشرت خانم ها نیز حساسیت دارد.

حجت الاسلام باقری بنابی سپس به یکی از دلایل افزایش طلاق در جامعه اشاره کرد و گفت: گسترش بی حجابی و بدحجابی در جامعه ازدواج های ناموفق و افزایش طلاق را به دنبال دارد و می توان گفت که یکی از دلایل افزایش طلاق گسترش بدحجابی در کشور است.