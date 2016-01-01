اردوغان برای توجیه بلندپروازی های خود به «هیتلر» متوسل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رجب طیب اردوغان» امروز جمعه در بازگشت از عربستان در پاسخ به خبرنگارانی که از وی درباره تلاش دولت این کشور برای اعمال تغییرات در قانون اساسی ترکیه و تبدیل نظام حکومتی آن به ریاست جمهوری سوال کرده بودند گفت: دوران هیتلر در آلمان بخوبی موضوع ریاست جمهوری را ثابت می کند.

اردوغان در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در یک نظام واحد مانند ترکیه، یک سیستم ریاست جمهوری می تواند به طور کامل عمل کند.

اردوغان که از مدت ها قبل درصدد تغییر قانون اساسی ترکیه و تبدیل نظامی حکومتی آن به ریاست جمهوری بوده اکنون فرصت مناسبی برای تحقق این رویا بدست آورده و آرزوی خود یعنی ریاست بر ترکیه دست کم تا سال ۲۰۲۵ را در دسترس می بیند.

روزنامه های ترکیه به نقل از رئیس جمهوری این کشور نوشتند: در سایه نظام وحدت موجود در ترکیه، می توان نظام ریاست جمهوری فوق العاده را درکشور برقرار کرد، در جهان و در طول تاریخ نمونه های ممتازی از این نظام موجود است و به عنوان مثال می توان نظام هیتلر در آلمان نازی را نام برد.

وی تاکید کرد: نمونه هایی از این دست در جهان و تاریخ وجود دارد. شما می توانید این مساله را در آلمان هیتلری مشاهده کنید.