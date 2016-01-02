ناصر نقوی در گفتگو با مهر اظهار داشت: فردا یک‌شنبه ۱۳ دی‌ماه ساعت ۱۰ صبح تجمع اعتراض‌آمیز مردم همدان در پی اعدام آیت‌الله شیخ‌النمر روحانی شیعه توسط آل‌سعود برگزار می شود.

وی افزود: این تجمع در محل امامزاده عبدالله(ع) شهر همدان و با سخنرانی امام جمعه همدان برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه همدان فردا تجمع اعتراض‌آمیزی نسبت به اقدامات ظالمانه رژیم ال‌سعود و کشتار شیعیان در عربستان خواهند داشت.

گفتنی است شیخ نمر روحانی مبارز عربستان صبح امروز همراه ۴۷ تن دیگر از سوی آل‌سعود اعدام شد.