۱۲ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

صبح فردا؛

مردم همدان در پی شهادت شیخ نمر تجمع می‌کنند

همدان - مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان از تجمع اعتراض‌آمیز مردم همدان در امامزاده عبدالله(ع) شهر همدان در پی شهادت شیخ نمر خبر داد.

ناصر نقوی در گفتگو با مهر اظهار داشت: فردا یک‌شنبه ۱۳ دی‌ماه ساعت ۱۰ صبح تجمع اعتراض‌آمیز مردم همدان در پی اعدام آیت‌الله شیخ‌النمر روحانی شیعه توسط آل‌سعود برگزار می شود.

وی افزود: این تجمع در محل امامزاده عبدالله(ع) شهر همدان و با سخنرانی امام جمعه همدان برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه همدان فردا تجمع اعتراض‌آمیزی نسبت به اقدامات ظالمانه رژیم ال‌سعود و کشتار شیعیان در عربستان خواهند داشت.

گفتنی است شیخ نمر روحانی مبارز عربستان صبح امروز همراه ۴۷ تن دیگر از سوی آل‌سعود اعدام شد.

