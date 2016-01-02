بخش خصوصی درصدد برداشتن باری از دوش دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مؤمنی ظهر شنبه در بازدید از هفتمین نمایشگاه صنعت تاسیسات آب و فاضلاب در اصفهان، اظهار داشت: امروز بخش خصوصی قصد ندارد به جای برداشتن باری از دوش دولت، آه و ناله سر دهد و بگوید ما این هشدارها را داده بودیم بلکه می خواهد در کنار دولت باشد و به کمک دولت بیاید.

وی با بیان اینکه نباید از فرهنگ‌سازی و آموزش‌های مردمی غافل شد، بیان داشت: در زمینه مدیریت منابع آب چنانچه لازم باشد باید از تجربه و تخصص فعالان برون مرزی و نخبگان بین المللی استفاده کرد تا در قبال حفظ سهم آیندگان بهترین عملکرد را داشته باشیم.

مشاور کمیته آب اتاق بازرگانی ایران، بحران آب را یک مشکل فرا اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: این که کشاورز ما مجبور به مهاجرت به شهر می‌شود، حاشیه‌نشین شدن این قشر زحمت‌کش و یا دست فروش شدن او، یک معضل و شکاف عمیق اجتماعی است و این یعنی به فکر اقتصاد مولد روستایی و روستاهای کشور نیستیم.

وی ادامه داد: بخش خصوصی به دنبال طرح دغدغه صرف نیست بلکه تمایل دارد در فضایی منطقی و تعاملی، استفاده بهینه‌ای را از میزان آبی که مانده، داشته باشد و در این خصوص می تواند به عنوان مشاور سه قوه در کنار آنها پیشنهادات لازم را ارائه کند.



مشاور کمیته آب اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی از دهه ۸۰ در خصوص بحران آب فریاد سر داد و حتی احتمال جنگ بر سر آب را مطرح کرد اما این دغدغه چندان جدی گرفته نشد و امروز کشور به همان بحران‌های پیش‌بینی شده، دچار شده است.