به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان، سرهنگ روح الامین قاسمی گفت: گزارش تصرف قطعه ای از زمین های حوالی میدان امام رضا(ع) شاهرود، به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد ریال، به پلیس آگاهی این شهرستان رسید.

وی افزود: ماموران اداره رسیدگی به جرائم اقتصادی پلیس آگاهی، با بررسی و تائید موضوع، دریافتند فردی سابقه دار، زمینی به مساحت ۱۰ هزار و ۶۶۳ مترمربع از اراضی ملی را با حصارکشی تملک کرده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به حضور کارشناسان مسکن و شهرسازی و بررسی دقیق موضوع، خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی و کارشناسان قانونی، پس از هماهنگی با قاضی پرونده، برای آزادسازی این اراضی به محل اعزام شدند و حصارکشی و خاکریزی های منطقه تخریب و زمین خوار میلیاردی نیز هفته جاری دستگیر و به دادسرا معرفی شد.

قاسمی تاکید کرد: پلیس و دستگاه قضائی، قاطعانه با زمین خواران و تخریب کنندگان منابع طبیعی برخورد می کند.

توقیف ۲ تن مواد مخدر با همکاری پلیس سه استان کشور

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین از انهدام باند کشوری قاچاق و توقیف بیش از دو تن مواد مخدر در عملیات مشترک با پلیس استان های قم و کرمان خبر داد و گفت: در تلاش های اطلاعاتی و عملیاتی چند ماهه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یک باند حرفه ای قاچاق مواد مخدر شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.

قاسمی با اشاره به کنترل کامل فعالیت های مشکوک این قاچاقچیان، خاطرنشان کرد: در تحقیقات تکمیلی پلیس مشخص شد اعضای این باند قصد انتقال محموله سنگین موادمخدر از شرق به مرکز کشور را دارند.

وی ادامه داد: هماهنگی های لازم قضایی و انتظامی بین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان های قم و کرمان انجام شد و تیمی مجرب از ماموران انتظامی استان سمنان، برای توقیف این محموله به کرمان اعزام شد.

به گفته این مقام انتظامی، خودروی نیسان قاچاقچیان در محورهای شهرستان رفسنجان استان کرمان شناسایی و در عملیات ضربتی پلیس توقیف شد.

وی تصریح کرد: در این عملیات دو قاچاقچی سابقه دار دستگیر و دو تن و ۱۹۴ کیلو گرم مواد مخدر شامل هزار و ۸۰۰ کیلوگرم تریاک، ۱۸۷کیلوگرم هروئین و ۲۰۷ کیلوگرم مرفین کشف شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان در خاتمه با بیان اینکه این عملیات ساعتی پیش در استان کرمان انجام شد، اضافه کرد: تحقیقات و پیگیریها برای دستگیری اعضای دیگر باند قاچاق مواد مخدر ادامه دارد.