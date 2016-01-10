سیدجمال سیدحاتمی کارگردان فیلم سینمایی «لاک قرمز» با اشاره به رقابت کارگردان های فیلم اول در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: رقابت یک جریان طبیعی در جشنواره هایی از این دست است و در عمل باید دید کدام اثر از جهت کیفی و مضمونی می تواند نقطه نظر مخاطبان، اهالی رسانه و منتقدان را به خود جلب کند و من نیز امیدوارم «لاک قرمز» اکران موفقی در جشنواره سی و چهارم فیلم فجر داشته باشد و مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره روند تولید این فیلم سینمایی توضیح داد: خوشبختانه با همدلی گروه سازنده این اثر و حمایت کامران مجیدی به عنوان تهیه کننده که دشواری های بسیاری را در مسیر تولید متحمل شد، امروز نتیجه خوبی حاصل شده و من هم توانستم مانند فیلمسازان دیگر به بخش «نگاه نو» این دوره از جشنواره راه پیدا کنم و خوشحالم که قرار است حاصل زحمات من و تیم تولید این فیلم در مهمترین رویداد سینمایی کشور به همراه مخاطبان حرفه ای و تیزبین سینما دیده شود.

وی با اشاره به نقش جشنواره فیلم فجر در دیده شدن فیلم های سینمای ایران گفت: این رویداد سینمایی بی تردید فضایی را فراهم خواهد کرد تا در یک سیستم جمعی و با تفکرات گوناگون و اندیشه های مختلف اشتراک فرهنگی شکل گیرد و آثار منتخب به عنوان بخش مهمی از سينمای كشور در معرض نمايش عموم قرار گیرند.

سیدحاتمی ادامه داد: هر چقدر کیفیت آثار حاضر در جشنواره فیلم فجر بهتر باشد و فیلم های تاثیرگذار و جذابی تولید شود، به همان انداره می توان به اکران پربار و با کیفیت در طول سال امیدوار بود و مخاطبان هم با اشتیاق و با دست باز به انتخاب خود دست می یابند.

این کارگردان جوان سینما با اشاره به این مطلب که مخاطب بر اساس دغدغه های فردی و اجتماعی خود به تماشای آثار می نشیند، گفت: مخاطب براساس دغدغه های فردی و اجتماعی خود به تماشای فیلم ها می نشیند و در این مسیر اهالی سینما نیز سعی دارند با انتخاب فیلمنامه خوب، ایجاد خلاقیت و دانش در حوزه اجرا دست به تولید یک اثر با کیفیت بزنند که مورد پسند مخاطب باشد.

سیدحاتمی ضمن تاکید بر نقش فیلمسازان جوان در ارتقای سطح کیفی جشنواره فیلم فجر گفت: طبیعی است که فیلم اولی ها در وجود خود یک انرژی بکر و خلاقانه ای دارند که آثارشان را دیدنی می کند. از همین رو فکر می کنم کارگردان های فیلم اول با آثار خود در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر شگفتی خلق خواهند کرد.

این کارگردان تصریح کرد: فیلمسازان جوان نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورهای صاحب سبک سینما به عنوان طلایه داران اندیشه های نو و جدید وارد بدنه اصلی می شوند و جریان سازی های فرهنگی بسیاری را بوجود می آورند و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی در پایان عنوان کرد: در بیشتر دوره های جشنواره فیلم فجر آثار شاخص بسیاری از کارگردانان جوان به نمایش درآمده که باعث شگفتی منتقدان و داوران شده است و جسارت این طیف فیلمسازان که دور از محافظه کاری های معمول با تکیه بر زبان سینما به بدنه جامعه ورود می کنند، از آنها تکیه گاهی ارزشمند برای آینده ای درخشان به لحاظ کیفی و مفهومی در سینما ساخته است که البته این جریان حاصل نمی شود مگر از طریق ترکیب انرژی و خلاقیت جوانان و تجربه و قدمت پیشکسوتان که ما وامدار آنها هستیم.